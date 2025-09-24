szeptember 24., szerda

Őszi búcsú

1 órája

Akik a bűn és a szenvedés foglyai... – a pápai nuncius a zalai kegyhelyen

Címkék#Michael Wallace Banach#Dr Udvardy György#Fogolykiváltó Boldogasszony-búcsú#Búcsúszentlászló#kegyhely

Idén is megtartották Búcsúszentlászlón a Fogolykiváltó Boldogasszony-búcsút. A település a Veszprémi Főegyházmegye zalai kegyhelye, amely nevében is őrzi a „búcsú” megjelölést. A térségből és az ország számos részéről érkezett sok hívő és zarándok, hogy közösen vegyen részt a hagyományos ünnepen, amelynek fő celebránsa Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa volt. 

Zaol.hu

A búcsúi szentmise elején dr. Udvardy György veszprémi érsek felidézte: Michael Wallace Banach érsek hivatalos látogatást tett a főegyházmegyében tavaly októberben, amikor megnyitotta a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására való közvetlen felkészülési időszakot, majd részt vett a szeptember eleji ünnepi szertartáson is. A veszprémi főpásztor köszöntőjében hangsúlyozta Búcsúszentlászló jelentőségét is: „Jó tudni azt, hogy Búcsúszentlászló ennek a zalai régiónak meghatározó kegyhelye évszázadok óta, s ez a hagyomány ma is erősen él. Hálásak vagyunk az Úristennek ezért". Dr. Udvardy György rámutatott, a főegyházmegyében négy nagyobb búcsújáróhely van, s azt szeretné, hogy „régi fényükben ragyogjanak, betöltve azt a szerepet, ami mindig is volt: legyenek az imádság, a gyónás, a megtisztulás és az Istenhez fordulás helyei.”

búcsú
A szabadtéri búcsúi szentmisére az ország minden tájáról érkeztek hívek
Fotó: Halász Gábor

Búcsú a szentévben

A kegyhely plébánosa, Tódor Szabolcs hangsúlyozta, a remény szent évében különös jelentőséggel bír, hogy az apostoli nuncius elfogadta a meghívást, és Búcsúszentlászlón mutatja be a legszentebb áldozatot. A plébános háláját fejezte ki mindazoknak, akik az ország számos részéről elzarándokoltak a kegyhelyre.

búcsú
A Szűzanya oltalmában, képünkön dr. Udvardy György és Michael Wallace Banach
Fotó: Halasz Gabor

Az irgalmasság és a remény anyja

Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa a Fogolykiváltó Boldogasszony-búcsún Máriát az irgalmasság és a remény anyjaként állította a hívek elé. Arról beszélt, az Irgalom Anyja-tisztelet a 13. században született, s Mária ma is azok mellett áll, akik „életük nehézségei, bűneik vagy szenvedéseik miatt fogolynak érzik magukat. Ő az a biztonságos kikötő, ahol lehorgonyozhatunk, menedéket találva a viharos hullámok és szelek elől”, tanított az érsek.

búcsú
Michael Wallace Banach: Mária ma is azok mellett áll, akik életük nehézségei, bűneik vagy szenvedéseik miatt fogolynak érzik magukat
Fotó: Halász Gábor

Erősítse a hitünket

A nuncius arra is emlékeztetett, hogy Mária rendíthetetlen hittel kapaszkodott Isten ígéreteibe a kereszt lábánál is.

Mária reményének horgonya nem tört el, élete példát ad arra, hogy a remény nem a könnyű napokra való, hanem éppen akkor válik erőnkké, amikor félelem, csüggedés vagy kilátástalan helyzetek szorítanak bennünket. Üzenete ma is aktuális: Ne féljetek! Amire szükség van, az a bizalom, a rendíthetetlen remény – adott lelki útravalót Michael Wallace Banach, azt kérve: Mária – az Irgalmasság és a Remény Anyja – legyen közbenjárónk Fiánál, őrizze életünket és erősítse hitünket.

Tiszta gyermeki lélekkel álltak a Szűzanya előtt
Fotó: Halász Gábor

Az ünnepi szentmisét a kegytemplom kórusa, a Zala Brass fúvósegyüttes és a Vox Carmeli leánykar szolgálata tette még emelkedettebbé, különleges zenei élménnyel gazdagítva a liturgiát.

Halász Gábor

Nagyon sokan összegyűltek a szabadtéri búcsúra
Fotó: Halász Gábor

 

