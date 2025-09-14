szeptember 14., vasárnap

Két keréken

2 órája

Bringázz a munkába! Ekkor reggelizhetsz ingyen a zalai városban

Lenti önkormányzata ismét csatlakozott a Magyar Kerékpárosklub „Bringázz a munkába!” kampányához, melynek keretében szeptember 16-án, kedden 7 és 9.30 óra között Bringás reggelit szervez a Városi Művelődési Központ előtti téren.

Korosa Titanilla

A program során könnyű frissítő reggelivel müzliszelettel, üdítővel várják azokat, akik kerékpárral, vagy egyéb alternatív közlekedési eszközzel mennek munkába, iskolába, óvodába. A rendezvénnyel ezt a környezetkímélő, közösségépítő és az egészségre is jó hatást gyakorló közlekedési módot népszerűsítik.

 

