Két keréken
1 órája
Bringázz a munkába! Ekkor reggelizhetsz ingyen a zalai városban
Lenti önkormányzata ismét csatlakozott a Magyar Kerékpárosklub „Bringázz a munkába!” kampányához, melynek keretében szeptember 16-án, kedden 7 és 9.30 óra között Bringás reggelit szervez a Városi Művelődési Központ előtti téren.
A program során könnyű frissítő reggelivel – müzliszelettel, üdítővel – várják azokat, akik kerékpárral, vagy egyéb alternatív közlekedési eszközzel mennek munkába, iskolába, óvodába. A rendezvénnyel ezt a környezetkímélő, közösségépítő és az egészségre is jó hatást gyakorló közlekedési módot népszerűsítik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre