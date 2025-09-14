Bringázz a munkába! Ekkor reggelizhetsz ingyen a zalai városban

A program során könnyű frissítő reggelivel – müzliszelettel, üdítővel – várják azokat, akik kerékpárral, vagy egyéb alternatív közlekedési eszközzel mennek munkába, iskolába, óvodába. A rendezvénnyel ezt a környezetkímélő, közösségépítő és az egészségre is jó hatást gyakorló közlekedési módot népszerűsítik.