Bojlis találkozó

7 órája

Már az első nap megdőlt egy horgászrekord az egyik legjelentősebb zalai versenyen

Címkék#Borostyán Horgász Egyesület#horgászverseny#horgász#bojlis#Borostyán-tó

Hétfőn kezdődött és szombat reggel nyolc óráig tart Zala vármegye egyik legjelentősebb, s egyben leghosszabb ideig tartó horgászversenye. A Borostyán Horgász Egyesület által szervezett VIII. Borostyán-tavi bojlis találkozón minden eddiginél több, 25 csapat vett részt.

Gyuricza Ferenc

Az idei találkozónak nem ez az egyetlen rekordja, hiszen mint az a kedd reggeli mérlegelés során kiderült, a verseny történetének legtöbb első 24 órás halmennyiségét sikerült a résztvevő horgászoknak kifogniuk. Ez 298,75 kilogrammnyi halat jelentett, ami annak ellenére is rendkívül biztató kezdet, hogy a versenyzőknek a hét második felében várhatóan az időjárással is meg kell küzdeniük. A VIII. Borostyán-tavi bojlis találkozó főszervezője, a zalalövői egyesület elnöke, Pék Ferenc ugyanakkor úgy látja, ezúttal már olyan horgászok jelentkeztek, akiket az eső biztosan nem riaszt el a vízpart mellől. 

Az idei Borostyán-tavi bojlis találkozó első 24 órájának legnagyobb halát, a képen is látható 16,375 kilogramm tömegű pontyot Berzai Tamás fogta
Az idei Borostyán-tavi bojlis találkozó első 24 órájának legnagyobb halát, a képen is látható 16,375 kilogramm tömegű pontyot Berzai Tamás fogta.   Fotó: Molnár Zoltán

A Borostyán-tavi bojlis találkozó a MOHOSZ támogatását is élvezi

- A Borostyán-tavi bojlis találkozó egyesületünk egyik legjelentősebb programja, ami többek közt a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatását is élvezi – mondta Pék Ferenc. – Idén már nyolcadik alkalommal rendeztük meg, s jelentőségét mutatja, hogy az ország szinte minden részéről akadtak iránta érdeklődők. Eredetileg húsz csapattal terveztünk, ám a túljelentkezés miatt a résztvevők számát 25 csapatra emeltük. Ez a maximális létszám, amit fogadni tudunk úgy, hogy minden egyes résztvevő csapat számára a lehető legoptimálisabb körülményeket biztosítsuk az élményteli horgászathoz.

Gazdag halfauna, kapitális méretű halak

Pék Ferenc azt is elmondta: a résztvevők közt vannak régóta visszatérő csapatok, ezek többsége Zalából és Vasból érkezett, de jelentkeztek a versenyre Fejér és Pest megyei horgászok, illetve alföldi pecások is. A Borostyán Horgász Egyesület által szervezett zalalövői találkozó nemcsak Zala egyik leghosszabb ideig tartó, 120 órás horgászversenye, de egyben a vármegye legjelentősebb pecás programjai közé is tartozik, amely ma már országos hírnévnek örvend, s az országos szövetség is a kiemelt rendezvények sorában tartja számon. Ez a Borostyán-tó adottságainak is köszönhető, a Zalalövő melletti állóvíz ugyanis nemcsak gyönyörű természeti környezetben található, de a változatos vízmélysége és az egyéb jellemzői miatt igazi kihívás elé is állítja a horgászokat. Halfaunája gazdag, s rengeteg kapitális méretű békés hal található benne, ami azért is fontos, mert ezen a versenyen csak az öt kilogramm egyedi tömeget elérő pontyok és amurok számítanak bele az értékelésbe. Az említett közel háromszáz kilogrammnyi első 24 órás fogás tehát ilyen halakból jött össze. 

 

