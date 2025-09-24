Ahol a Nagyik receptjeiből főznek! Zalai éttermet díjazott a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa

A Bonne Chance Hotel és Étterem ötletgazdája Csatlós Csilla coach, aki nemcsak az ország egyik legnagyobb szaktekintélye, de könyvet is írt a kiégésről, illetve az abból kivezető útról. Mint mondja: több mint 15 évvel ezelőtt őrült ötletnek tűnt, hogy egy olyan minőségi szolgáltatást kínáló szállodát és éttermet hozzanak létre Zalában, amely elsősorban a mindennapos idegőrlő munkában megfáradt városi emberek számára kínál pihenési, felüdülési, töltekezési lehetőséget. Az elhatározást azonban tett követte, előbb kibérelték, majd meg is vásárolták a bázakerettyei Ciklámen Hotelt, amiből aztán az ország egyik legkedveltebb, több szakmai díjjal is kitüntetett szállodáját alakították ki Bonne Chance Hotel és Étterem néven.

- Az étterem kapcsán az volt a legfőbb elképzelésünk, hogy a muravidéki és zalai konyhára alapozva jó ízekkel szolgáljuk ki a vendégeinket – mondta Csatlós Csilla. – Tulajdonképpen nem tettünk mást, mint a Nagyik receptjeiből a modern konyhaművészet kínálta lehetőségeket kihasználva készítsünk olyan ételeket, amiket csak itt, csak nálunk kaphat a vendég. Ezen a szándékunkon a mai napig nem változtattunk, hiszen a vendégkörünk szerint ez a fő vonzerőink egyike. Nálunk a kukoricaprósza, a dödölle, a vargányás burgonyaleves, a vadak és a gombák nem azért szerepelnek az étlapon, mert divatos, felkapott ételek, hanem azért, mert ezeknek ez a térség, a csodálatos Dél-Zala a hazájuk. És amiben még biztosan verhetetlenek vagyunk, a mosolygós, odafigyelő szeretet, amivel a kollégáink minden vendéggel foglalkoznak.

Csatlós Csilla hozzátette: a Gault&Millau inspektorai – akik inkognitóban tesznek látogatást, s még a számlájukat is kifizetik, úgy értékelik az éttermeket – számos körülményt figyelembe véve, mintegy 70 szempont szerint, a teljes étkezési élményt vizsgálva hozzák meg döntéseiket. Módszertanuk sokéves tesztelői tapasztalaton alapul, s részrehajlás nélkül értékelik az éttermeket. A végső értékelés meghozatalában az ételek kulcsfontosságú komponenst jelentenek, de a szolgáltatás, a vendégek hangulata és az ajánlások, továbbá a borlap, a miliő, a kényelem, a berendezés és a tisztaság is számít. Egy kiváló séf munkája önmagában tehát kevés a magas pontszámhoz, ám minőségi fogások nélkül egy étterem sem kerülhet be a kalauzba, még akkor sem, ha minden más tökéletes. A 2025-ös elismerések mintegy negyven százalékával jutalmaztak vidéki éttermeket, melyek jelentős része a zalai-vasi térségben található.