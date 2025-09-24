Elképesztő: bombariadóval próbálta megakadályozni a zalai férfi a bírósági tárgyalását

Az esetről a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, dr. Németh Eszter tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta, a 68 éves letenyei férfi ellen a nagykanizsai járásbíróságon volt folyamatban büntetőeljárás, s az ügyben 2024. november 28. napjára tárgyalást tűztek ki. A vádlott azonban elhatározta, hogy bombariadóra vonatkozó valótlan bejelentéssel ezt megakadályozza, ezért a tárgyalás napján hajnalban Nagykanizsára utazott, ahol a vásárcsarnokban található nyilvános telefonfülkéből felhívta a 112-es segélyhívó számot. A vádlott előre megírt egy szöveget, amit a telefonba beolvasott. A szöveg szerint a nagykanizsai bíróságon és ügyészségen, valamint Keszthelyen is bomba fog robbanni. A fenyegetést követően a férfi hazautazott a lakóhelyére.

A telefon, amelyen keresztül a bombariadóra vonatkozó valótlan bejelentést tette a letenyei férfi

Forrás: Zala Vármegyei Főügyészség

A bombariadóra vonatkozó valótlan bejelentés alkalmas a köznyugalom megzavarására

Az ügyészség álláspontja szerint a vádlott telefonos bejelentése alkalmas volt arra, hogy a köznyugalmat megzavarja. A telefonhívását követően a nagykanizsai járásbíróság, a nagykanizsai járási ügyészség, valamint a keszthelyi járásbíróság és a keszthelyi járási ügyészség épületét is több órára ki kellett üríteni a bombakutatói tevékenység elvégzése céljából.