Egyháztörténeti pillanat

1 órája

Boldoggá avatták ma Veszprémben Bódi Mária Magdolnát

Boldoggá avatták ma Veszprémben Bódi Mária Magdolnát. A liturgia keretein belül bemutatták a vértanú csontereklyéjét, amely előtt a hívek és különösen a fiatalok virágokkal tisztelegtek, kifejezve hálájukat és tiszteletüket az új boldog iránt.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A boldoggá avatási szertartáson során Erdő Péter bíboros egy aranykarikát helyezett el a szabadtéri oltárnál felállított kereszten. A gyűrűn ez a felirat áll: „B. M. Magdalenae Bódi Mart.” – vagyis Bódi Mária Magdolna vértanú boldog tiszteletére. 

Tiszteletreméltó Bódi Mária Magdolna (Szigliget, 1921. augusztus 8.Litér, 1945. március 23.) magyar munkásnő, keresztény vértanú. Egész életét mások szolgálatának, a segítségnyújtásnak és az Úrnak szentelte. Vértanúsága 1945. március 23-án köbetkezett be, akkor érkeztek a szovjet csapatok Litérre. A szüzességi fogadalmat tett Magdit egy szovjet katona  beterelte a bunkerbe, a fiatal nő ellenállt és a magánál tartott kisollóval szemtájékon szúrta a katonát –, majd tőle megszabadulva menekülni igyekezett, miközben a bunker kijáratánál a többieket figyelmeztette – „Annuska, meneküljön, mert magán lesz a sor. Én már meghalok… Édesanyám, menjenek innen, én most már meghalok.” – Közben a túlsó kijáratnál megjelent a katona, akinek a szeme alatt vér szivárgott. A katona Magdit meglátva az udvaron azonnal lőtt. Beszámolók szerint hat lövés fúródott a lány hátába, aki az első lövésnél megállt, a második lövésnél két karját az ég felé tárta, majd összezárta e szavakkal: „Uram, Királyom! Végy magadhoz!” Majd a zsebében lévő rózsafüzért szorította meg. Az utolsó golyó szíven találta. Arccal előreesett, és elhunyt, írja az internetes lexikon.

A hívek közösségének nevében Dr. Udvardy György érsek fejezte ki háláját.  Erdő Péter bíboros tömjénnel megszentelte boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéét. A kihirdetés pillanata egyszerre volt bensőséges és ünnepélyes: a fiatalok virágai, az ereklye jelenléte és az aranykarika szimbóluma mind azt üzenték, hogy Bódi Mária Magdolna példája élő üzenet a ma emberének is.

Tudósítások a nap eseményiről a veol.hu oldalon.

 

