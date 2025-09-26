Népfürdőt építene Hévíz - mutatjuk, a tervek szerint kik használhatnák a létesítményt

Az ülés után érkezett a veszprémi érsekség hivatalos levele, amely arról értesíti az önkormányzatot: Boldog Bódi Mária Magdolna-ereklyét kap Hévíz temploma, amely így hivatalos zarándokhely lesz.

Boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéjét a Szentlélek-templomban helyezik el. Képünk a szeptember eleji, veszprémi avatási szertartáson készült, középen Erdő Péter bíboros, prímás és dr. Udvardy György veszprémi érsek

Forrás: Veszprémi érsekség

Boldog Bódi Mária Magdolna-ereklyét kap a fürdőváros

„Amellett, hogy Hévízről, a Tófürdőtől indul majd Európa első biciklis zarándokútja s a létesítmény előtt felállítanánk Boldog Bódi Mária Magdolna egész alakos, biciklis szobrát, az érsekség elhelyez egy szent ereklyét a Szentlélek-templomban, s ezáltal Hévíz rákerül a Vatikán térképére”, kommentálta lapunknak dr. Udvardy György döntését Naszádos Péter polgármester.

Naszádos Péter: Hévíz rákerül a Vatikán térképére! A polgármester mellett (b) dr. Keserű Áron alpolgármester és dr. Tüske Róbert jegyző

Fotó: Péter B. Árpád

175 millió, támogatásból

A testületi ülésen az is elhangzott: 175 millió forintot nyert a város az intézmények energiamenedzsmentjének kialakítására. Mivel ez 2027-től uniós előírás lesz, így a feladatot nem a saját költségvetéséből kell a fürdővárosnak finanszíroznia. S ha ez elkészül, akkor további pályázati lehetőségek nyílnak meg Hévíz előtt.

A testület arról is döntött, kidolgozzák a népfürdő koncepcióját

Fotó: Péter B. Árpád

Térítésmentes közterület-használat

A testület arról is döntött: a következő években – amíg tart a Tófürdő és a kórház felújítása –, októbertől márciusig térítésmentesen használhatják az előttük-mellettük lévő közterületet a város üzletei, vendéglátói. Az önkormányzat pedig – az eddigi támogatáson felül – segíti a szobakiadókat és a vállalkozók egyesületét. A Hévízi Szobakiadók Szövetsége hatmillió forintot kap online marketingre, illetve arra, hogy felépítse a Facebook-oldalát. A város ehhez egy szakembert is biztosít.

Vértes Erzsébet és Mörkné Győrvári Henriette a testületi ülésen

Fotó: Péter B. Árpád

Fokozzák az online jelenlétet

– A Hello Hévíz a működési támogatása fölött pedig kétmillió forintot kap jövőre, ugyancsak dedikáltan. Mivel a Hévízi Vállalkozók Szövetsége nagyon sok városi programot szervez, ezt az összeget arra használhatják, hogy azokat meghirdessék a saját oldalukon, online marketinggel, a közösségi médiájukon keresztül – ismertette a döntés hátterét Naszádos Péter.

Egy korabeli népfürdő, 1957-ből: képünkön a fővárosi Dagály (Szabadság) strand

Népfürdőt építenének

A testületi ülésen az is kiderült, Hévíz szeretne egy népfürdőt építeni, kifejezetten az itt élőknek, illetve a szobakiadók vendégeinek. A grémium most úgy döntött: kidolgozza ennek koncepcióját, remélve: a következő 10 évben lehetőség nyílik a terv megvalósítására.