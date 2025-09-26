szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

16°
+15
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A fürdővároson a világ szeme!

1 órája

Népfürdőt építene Hévíz - mutatjuk, a tervek szerint kik használhatnák a létesítményt

Címkék#Vatikán#Hévíz#érsekség#Naszádos Péter#Boldog Bódi Mária Magdolna#testület

A csütörtöki hévízi testületi ülést követően kiderült: a város templomában egy ereklyét helyeznek el. Előtte megszavazta és elindította a grémium Boldog Bódi Mária Magdolna szobrának tervpályázatát, és Európa első biciklis zarándokútjának kidolgozását. Utóbbi Hévízről indul majd, s Veszprémben zárul, érintve minden olyan települést, amely a mártírhalált halt munkáslány életének fontos állomása volt.

Péter B. Árpád

Az ülés után érkezett a veszprémi érsekség hivatalos levele, amely arról értesíti az önkormányzatot: Boldog Bódi Mária Magdolna-ereklyét kap Hévíz temploma, amely így hivatalos zarándokhely lesz.

Boldog Bódi Mária Magdolna
Boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéjét a Szentlélek-templomban helyezik el. Képünk a szeptember eleji, veszprémi avatási szertartáson készült, középen Erdő Péter bíboros, prímás és dr. Udvardy György veszprémi érsek
Forrás: Veszprémi érsekség

Boldog Bódi Mária Magdolna-ereklyét kap a fürdőváros

„Amellett, hogy Hévízről, a Tófürdőtől indul majd Európa első biciklis zarándokútja s a létesítmény előtt felállítanánk Boldog Bódi Mária Magdolna egész alakos, biciklis szobrát, az érsekség elhelyez egy szent ereklyét a Szentlélek-templomban, s ezáltal Hévíz rákerül a Vatikán térképére”, kommentálta lapunknak dr. Udvardy György döntését Naszádos Péter polgármester.

Naszádos Péter: Hévíz rákerül a Vatikán térképére! A polgármester mellett (b) dr. Keserű Áron alpolgármester és dr. Tüske Róbert jegyző
Fotó: Péter B. Árpád

175 millió, támogatásból

A testületi ülésen az is elhangzott: 175 millió forintot nyert a város az intézmények energiamenedzsmentjének kialakítására. Mivel ez 2027-től uniós előírás lesz, így a feladatot nem a saját költségvetéséből kell a fürdővárosnak finanszíroznia. S ha ez elkészül, akkor további pályázati lehetőségek nyílnak meg Hévíz előtt. 

A testület arról is döntött, kidolgozzák a népfürdő koncepcióját
Fotó: Péter B. Árpád

Térítésmentes közterület-használat

A testület arról is döntött: a következő években – amíg tart a Tófürdő és a kórház felújítása –, októbertől márciusig térítésmentesen használhatják az előttük-mellettük lévő közterületet a város üzletei, vendéglátói. Az önkormányzat pedig – az eddigi támogatáson felül – segíti a szobakiadókat és a vállalkozók egyesületét. A Hévízi Szobakiadók Szövetsége hatmillió forintot kap online marketingre, illetve arra, hogy felépítse a Facebook-oldalát. A város ehhez egy szakembert is biztosít. 

Vértes Erzsébet és Mörkné Győrvári Henriette a testületi ülésen
Fotó: Péter B. Árpád

Fokozzák az online jelenlétet

– A Hello Hévíz a működési támogatása fölött pedig kétmillió forintot kap jövőre, ugyancsak dedikáltan. Mivel a Hévízi Vállalkozók Szövetsége nagyon sok városi programot szervez, ezt az összeget arra használhatják, hogy azokat meghirdessék a saját oldalukon, online marketinggel, a közösségi médiájukon keresztül – ismertette a döntés hátterét Naszádos Péter. 

Egy korabeli népfürdő, 1957-ből: képünkön a fővárosi Dagály (Szabadság) strand

Népfürdőt építenének

A testületi ülésen az is kiderült, Hévíz szeretne egy népfürdőt építeni, kifejezetten az itt élőknek, illetve a szobakiadók vendégeinek. A grémium most úgy döntött: kidolgozza ennek koncepcióját, remélve: a következő 10 évben lehetőség nyílik a terv megvalósítására. 

– Lenne benne egy olyan termálmedence, amelyben a Hévízi-tó vize van, egy kis élménymedence, pár szauna, pihenő, illetve egy kisebb medence is, amelyben a gyerekek és az idősebbek úszhatnak, illetve megtanulhatnak úszni – vázolta az elképzelést a városvezető. 

Naszádos Péter szerint ez a létesítmény azt is szolgálná, hogy bármilyen haváriahelyzet esetén a város és az itt élők ne legyenek annak kiszolgáltatva.

Mi a kapcsolat?

  • a dokumentumokból egyértelműen kiderül, Boldog Bódi Mária Magdolna nemcsak járt, hanem dolgozott is Hévízen
  • ezt a kutatások egyértelműen igazolják
  • sőt: van egy fényképfelvétel is erről

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu