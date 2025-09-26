1 órája
Népfürdőt építene Hévíz - mutatjuk, a tervek szerint kik használhatnák a létesítményt
A csütörtöki hévízi testületi ülést követően kiderült: a város templomában egy ereklyét helyeznek el. Előtte megszavazta és elindította a grémium Boldog Bódi Mária Magdolna szobrának tervpályázatát, és Európa első biciklis zarándokútjának kidolgozását. Utóbbi Hévízről indul majd, s Veszprémben zárul, érintve minden olyan települést, amely a mártírhalált halt munkáslány életének fontos állomása volt.
Az ülés után érkezett a veszprémi érsekség hivatalos levele, amely arról értesíti az önkormányzatot: Boldog Bódi Mária Magdolna-ereklyét kap Hévíz temploma, amely így hivatalos zarándokhely lesz.
Boldog Bódi Mária Magdolna-ereklyét kap a fürdőváros
„Amellett, hogy Hévízről, a Tófürdőtől indul majd Európa első biciklis zarándokútja s a létesítmény előtt felállítanánk Boldog Bódi Mária Magdolna egész alakos, biciklis szobrát, az érsekség elhelyez egy szent ereklyét a Szentlélek-templomban, s ezáltal Hévíz rákerül a Vatikán térképére”, kommentálta lapunknak dr. Udvardy György döntését Naszádos Péter polgármester.
175 millió, támogatásból
A testületi ülésen az is elhangzott: 175 millió forintot nyert a város az intézmények energiamenedzsmentjének kialakítására. Mivel ez 2027-től uniós előírás lesz, így a feladatot nem a saját költségvetéséből kell a fürdővárosnak finanszíroznia. S ha ez elkészül, akkor további pályázati lehetőségek nyílnak meg Hévíz előtt.
Térítésmentes közterület-használat
A testület arról is döntött: a következő években – amíg tart a Tófürdő és a kórház felújítása –, októbertől márciusig térítésmentesen használhatják az előttük-mellettük lévő közterületet a város üzletei, vendéglátói. Az önkormányzat pedig – az eddigi támogatáson felül – segíti a szobakiadókat és a vállalkozók egyesületét. A Hévízi Szobakiadók Szövetsége hatmillió forintot kap online marketingre, illetve arra, hogy felépítse a Facebook-oldalát. A város ehhez egy szakembert is biztosít.
Fokozzák az online jelenlétet
– A Hello Hévíz a működési támogatása fölött pedig kétmillió forintot kap jövőre, ugyancsak dedikáltan. Mivel a Hévízi Vállalkozók Szövetsége nagyon sok városi programot szervez, ezt az összeget arra használhatják, hogy azokat meghirdessék a saját oldalukon, online marketinggel, a közösségi médiájukon keresztül – ismertette a döntés hátterét Naszádos Péter.
Népfürdőt építenének
A testületi ülésen az is kiderült, Hévíz szeretne egy népfürdőt építeni, kifejezetten az itt élőknek, illetve a szobakiadók vendégeinek. A grémium most úgy döntött: kidolgozza ennek koncepcióját, remélve: a következő 10 évben lehetőség nyílik a terv megvalósítására.
– Lenne benne egy olyan termálmedence, amelyben a Hévízi-tó vize van, egy kis élménymedence, pár szauna, pihenő, illetve egy kisebb medence is, amelyben a gyerekek és az idősebbek úszhatnak, illetve megtanulhatnak úszni – vázolta az elképzelést a városvezető.
Naszádos Péter szerint ez a létesítmény azt is szolgálná, hogy bármilyen haváriahelyzet esetén a város és az itt élők ne legyenek annak kiszolgáltatva.
Mi a kapcsolat?
- a dokumentumokból egyértelműen kiderül, Boldog Bódi Mária Magdolna nemcsak járt, hanem dolgozott is Hévízen
- ezt a kutatások egyértelműen igazolják
- sőt: van egy fényképfelvétel is erről