Termékvisszahívás

Vásárolt ezekből a termékekből? Ne használja, mérgező anyagok oldódhatnak ki belőlük!

Az emberi egészségre veszélyes, többek közt az idegrendszert és a vesét károsító, valamint a daganatos, rákos megbetegedések kockázatát növelő termékek kereskedelmi forgalomból való azonnali kivonásáról rendelkezett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A bögrék visszahívását azért rendelték el, mert egy hatósági ellenőrzés nehézfémek kioldódását mutatta ki az anyagukban.

Gyuricza Ferenc
Bögrék visszahívásáról rendelkezett a hatóság

Minderről a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság adott tájékoztatást. Közleményükben azt írják: az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén érkezett bejelentés, hogy egy angol forgalmazón keresztül olyan termékek érkeztek Magyarországra, amelyek nehézfémek kioldódása miatt veszélyeztetik az emberi egészséget. Mindezt egy hatósági ellenőrzés során mutatták ki, ezért rendelkeztek a bögrék visszahívásáról.

Az alábbi bögrék visszahívását rendelték el

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, amely a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, és gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

  • MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)
  • SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)
  • South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)
  • Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)

A nehézfémek hosszú távon karosíthatják az egészségünket

A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy a nehézfémek ugyan természetes módon is jelen vannak a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során szintén bekerülhetnek oda vagy az az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát. A hatóság ezért arra kéri a fogyasztókat, ha már az intézkedést megelőzően vásároltak a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből,  azokat semmiképpen ne használják.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt.
