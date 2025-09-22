Hévíz rákerül a Vatikán térképére: biciklis zarándokút épül a fürdőváros és Veszprém között

Dr. Udvardy György veszprémi érsek a szertartáson azt mondta: „A vértanúság az örök élet záloga és a remény jele. Az élet egyszeri, de föláldozható. Ebben éljük meg létünk nagyszerűségét”. Kiemelte, a háború borzalmai közepette Boldog Bódi Mária Magdolna hűséges volt Krisztusához, fogadalmához, a szentségre törekvéséhez. Erőforrása az ima, az Eucharisztia és a szeretet cselekedeteinek kreatív gyakorlása volt.

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szertartását dr. Erdő Péter bíboros, prímás vezette

Forrás: Veszprémi érsekség

Bódi Mária Magdolna emlékére kerékpáros zarándokút épül

Hévíz polgármesterének kezdeményezésére kialakítják Európa első kerékpáros zarándokútját, amely Hévízről indul majd, s végigvezet Boldog Bódi Mária Magdolna életének helyszínein: Szigligeten, Szepezden, Fűzfőn, Litéren át Veszprémig.

A veszprémi szertartásra több mint tízezren érkeztek

Forrás: Veszprémi érsekség

Szoborral is tisztelegnek

– Emellett szeretném, hogy készüljön Boldog Bódi Mária Magdolnáról egész alakos szobor, amely biciklivel ábrázolja őt. A tervezést már elkezdtük a háttérben, s most hivatalosan is elindul a munka: a mementóra tervpályázatot írunk ki – fogalmazott Naszádos Péter.

A szobrot Hévízen, a Festetics fürdőház bejáratánál állítanák fel, s innen indulna a kerékpáros zarándokút is.

Bódi Mária Magdolna jelképe a bicikli lett

Forrás: Veszprémi érsekség

A Vatikán figyelme

– Nem csak lelki oka s lelki magassága van e kezdeményezésnek. Hévíz történetében először van olyan személy, akit boldoggá avatnak, s egy ilyen biciklis zarándokút rákerül a Vatikán térképére, így 1,2 milliárd katolikus hívő értesülhet erről – tette hozzá a városvezető.

Naszádos Péter: Egy ilyen biciklis zarándokút rákerül a Vatikán térképére, így 1,2 milliárd katolikus hívő értesülhet erről

Fotó: Péter B. Árpád

Naszádos Péter kiemelte, a kerékpárút végigvezet majd azokon a helyszíneken, amelyeken Bódi Mária Magdolna is végigment rövid földi élete során.

Bódi Mária Magdolnával egy szovjet katona végzett Szigligeten született 1921. augusztus 8-án, s Litéren halt meg 1945. március 23-án

egy szovjet katona végezte ki, hat lövéssel

Magdi utolsó szavai ezek voltak: „Uram, Királyom! Végy magadhoz!”

ezt követően a zsebében lévő rózsafüzért szorította meg. Az utolsó golyó szíven találta, Magdi pedig arccal előreesett, és elhunyt.