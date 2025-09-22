1 órája
Hévíz rákerül a Vatikán térképére: biciklis zarándokút épül a fürdőváros és Veszprém között
Szeptember elején XIV. Leó pápa képviseletében Erdő Péter bíboros, prímás boldoggá avatta Bódi Mária Magdolna szüzet és vértanút, mintegy tízezer hívő jelenlétében Veszprémben. Naszádos Péter, Hévíz polgármesterének kezdeményezésére pedig kialakítják Európa első biciklis zarándokútját, amely a fürdővárosból indul majd, végállomása pedig a Bakony fővárosában lesz: ezzel is Bódi Mária Magdolna emléke előtt tisztelegnek.
Dr. Udvardy György veszprémi érsek a szertartáson azt mondta: „A vértanúság az örök élet záloga és a remény jele. Az élet egyszeri, de föláldozható. Ebben éljük meg létünk nagyszerűségét”. Kiemelte, a háború borzalmai közepette Boldog Bódi Mária Magdolna hűséges volt Krisztusához, fogadalmához, a szentségre törekvéséhez. Erőforrása az ima, az Eucharisztia és a szeretet cselekedeteinek kreatív gyakorlása volt.
Bódi Mária Magdolna emlékére kerékpáros zarándokút épül
Hévíz polgármesterének kezdeményezésére kialakítják Európa első kerékpáros zarándokútját, amely Hévízről indul majd, s végigvezet Boldog Bódi Mária Magdolna életének helyszínein: Szigligeten, Szepezden, Fűzfőn, Litéren át Veszprémig.
Szoborral is tisztelegnek
– Emellett szeretném, hogy készüljön Boldog Bódi Mária Magdolnáról egész alakos szobor, amely biciklivel ábrázolja őt. A tervezést már elkezdtük a háttérben, s most hivatalosan is elindul a munka: a mementóra tervpályázatot írunk ki – fogalmazott Naszádos Péter.
A szobrot Hévízen, a Festetics fürdőház bejáratánál állítanák fel, s innen indulna a kerékpáros zarándokút is.
A Vatikán figyelme
– Nem csak lelki oka s lelki magassága van e kezdeményezésnek. Hévíz történetében először van olyan személy, akit boldoggá avatnak, s egy ilyen biciklis zarándokút rákerül a Vatikán térképére, így 1,2 milliárd katolikus hívő értesülhet erről – tette hozzá a városvezető.
Naszádos Péter kiemelte, a kerékpárút végigvezet majd azokon a helyszíneken, amelyeken Bódi Mária Magdolna is végigment rövid földi élete során.
Bódi Mária Magdolnával egy szovjet katona végzett
- Szigligeten született 1921. augusztus 8-án, s Litéren halt meg 1945. március 23-án
- egy szovjet katona végezte ki, hat lövéssel
- Magdi utolsó szavai ezek voltak: „Uram, Királyom! Végy magadhoz!”
- ezt követően a zsebében lévő rózsafüzért szorította meg. Az utolsó golyó szíven találta, Magdi pedig arccal előreesett, és elhunyt.