szeptember 22., hétfő

Móric névnap

18°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bódi Mária Magdolna emlékére

1 órája

Hévíz rákerül a Vatikán térképére: biciklis zarándokút épül a fürdőváros és Veszprém között

Címkék#Vatikán#Veszprém#Hévíz#Boldog Bódi Mária Magdolna#zarándokút#bicikli#szobor

Szeptember elején XIV. Leó pápa képviseletében Erdő Péter bíboros, prímás boldoggá avatta Bódi Mária Magdolna szüzet és vértanút, mintegy tízezer hívő jelenlétében Veszprémben. Naszádos Péter, Hévíz polgármesterének kezdeményezésére pedig kialakítják Európa első biciklis zarándokútját, amely a fürdővárosból indul majd, végállomása pedig a Bakony fővárosában lesz: ezzel is Bódi Mária Magdolna emléke előtt tisztelegnek.

Péter B. Árpád

Dr. Udvardy György veszprémi érsek a szertartáson azt mondta: „A vértanúság az örök élet záloga és a remény jele. Az élet egyszeri, de föláldozható. Ebben éljük meg létünk nagyszerűségét”. Kiemelte, a háború borzalmai közepette Boldog Bódi Mária Magdolna hűséges volt Krisztusához, fogadalmához, a szentségre törekvéséhez. Erőforrása az ima, az Eucharisztia és a szeretet cselekedeteinek kreatív gyakorlása volt.

Bódi Mária Magdolna
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szertartását dr. Erdő Péter bíboros, prímás vezette
Forrás: Veszprémi érsekség

Bódi Mária Magdolna emlékére kerékpáros zarándokút épül 

Hévíz polgármesterének kezdeményezésére kialakítják Európa első kerékpáros zarándokútját, amely Hévízről indul majd, s végigvezet Boldog Bódi Mária Magdolna életének helyszínein: Szigligeten, Szepezden, Fűzfőn, Litéren át Veszprémig. 

A veszprémi szertartásra több mint tízezren érkeztek
Forrás: Veszprémi érsekség

Szoborral is tisztelegnek

– Emellett szeretném, hogy készüljön Boldog Bódi Mária Magdolnáról egész alakos szobor, amely biciklivel ábrázolja őt. A tervezést már elkezdtük a háttérben, s most hivatalosan is elindul a munka: a mementóra tervpályázatot írunk ki – fogalmazott Naszádos Péter. 

A szobrot Hévízen, a Festetics fürdőház bejáratánál állítanák fel, s innen indulna a kerékpáros zarándokút is. 

Bódi Mária Magdolna jelképe a bicikli lett
Forrás: Veszprémi érsekség

A Vatikán figyelme

– Nem csak lelki oka s lelki magassága van e kezdeményezésnek. Hévíz történetében először van olyan személy, akit boldoggá avatnak, s egy ilyen biciklis zarándokút rákerül a Vatikán térképére, így 1,2 milliárd katolikus hívő értesülhet erről – tette hozzá a városvezető.

Naszádos Péter: Egy ilyen biciklis zarándokút rákerül a Vatikán térképére, így 1,2 milliárd katolikus hívő értesülhet erről
Fotó: Péter B. Árpád

Naszádos Péter kiemelte, a kerékpárút végigvezet majd azokon a helyszíneken, amelyeken Bódi Mária Magdolna is végigment rövid földi élete során. 

Bódi Mária Magdolnával egy szovjet katona végzett

  • Szigligeten született 1921. augusztus 8-án, s Litéren halt meg 1945. március 23-án
  • egy szovjet katona végezte ki, hat lövéssel
  • Magdi utolsó szavai ezek voltak: „Uram, Királyom! Végy magadhoz!” 
  • ezt követően a zsebében lévő rózsafüzért szorította meg. Az utolsó golyó szíven találta, Magdi pedig arccal előreesett, és elhunyt.

 

Hévízen népszerű közlekedési eszköz a kerékpár, s hamarosan lelki oka is lesz, hogy bárki bringára pattanjon 
Fotó: Péter B. Árpád

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu