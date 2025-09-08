Bódi Mária Magdolna ellenállt az erőszaknak, s közben hitébe kapaszkodott

Bódi Mária Magdolna vértanú boldoggáavatási ceremóniáján a hívőkön kívül egyházi és világi elöljárók is tiszteletüket tették. A különleges és felemelő ünnepen jelen volt Vigh László, Zalaegerszeg és térsége országgyűlési képviselője is.

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szertartásán a politikai élet szereplői is részt vettek. Balról Kontrát Károly országgyűlési képviselő, Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes, Vigh László és Ovádi Péter országgyűlési képviselő

Forrás: ZH

Vigh László a boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnát úgy méltatta, hogy a fiatal lány élete a tisztaság, a hit és az önfeláldozás példája volt. Bódi Mária Magdolna megfogadta, hogy érintetlen marad, de 1945-ben, 23 évesen vértanúhalált halt. Az orosz katonák erőszaknak akarták őt is kitenni, de ő tisztaságát és emberi méltóságát nem adta fel, védekezett az erőszakoskodóval szemben, aki végül több lövéssel végzett vele. Vigh László kiemelte, hogy Bódi Mária Magdolna példája a krisztusi élet felvállalásának.

Veszprémben a szentmisét Erdő Péter bíboros celebrálta. Concelebrált: Udvardy György érsek és Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek. Dr. Udvardy György érsek köszöntötte a híveket, és megemlékezett Bódi Mária Magdolna életéről és példájáról, amely most hivatalosan is a boldogok sorába emeli őt.

Bódi Mária Magdolna vértanúvá válása

1945. március 23-án a szovjet csapatok bevonultak a falujába, Litérre. Aznap délután a helyi kastély udvarán kialakított óvóhely közelében Magdi és több asszony keresett menedéket. Ekkor két szovjet katona rájuk támadt. Magdit az egyikük a bunkerbe kényszerítette, ám ő tudta, milyen sors vár rá. A róla szóló visszaemlékezések szerint zsebében tartott kisollójával próbált védekezni. Erről bővebben itt olvashatnak.