szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

25°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Boldoggá avatták

1 órája

Bódi Mária Magdolna ellenállt az erőszaknak, s közben hitébe kapaszkodott

Címkék#Dr Erdő Péter#Bódi Mária Magdolna#Vigh László#Semjén Zsolt

Szeptember 6-án, a One Veszprém Arénában dr. Erdő Péter bíboros által vezetett szentmise során boldoggá avatták Bódi Mária Magdolnát több, mint 12 ezer hívő előtt. Bódi Mária Magdolna a tisztaság, a hit és az önfeláldozás példája volt.

Korosa Titanilla

Bódi Mária Magdolna vértanú boldoggáavatási ceremóniáján a hívőkön kívül egyházi és világi elöljárók is tiszteletüket tették. A különleges és felemelő ünnepen jelen volt Vigh László, Zalaegerszeg és térsége országgyűlési képviselője is. 

Bódi Mária Magdolna
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szertartásán a politikai élet szereplői is részt vettek. Balról Kontrát Károly országgyűlési képviselő, Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes, Vigh László és Ovádi Péter országgyűlési képviselő
Forrás:  ZH

Vigh László a boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnát úgy méltatta, hogy a fiatal lány élete a tisztaság, a hit és az önfeláldozás példája volt. Bódi Mária Magdolna megfogadta, hogy érintetlen marad, de 1945-ben, 23 évesen vértanúhalált halt. Az orosz katonák erőszaknak akarták őt is kitenni, de ő tisztaságát és emberi méltóságát nem adta fel, védekezett az erőszakoskodóval szemben, aki végül több lövéssel végzett vele. Vigh László kiemelte, hogy Bódi Mária Magdolna példája a krisztusi élet felvállalásának.

Veszprémben a szentmisét Erdő Péter bíboros celebrálta. Concelebrált: Udvardy György érsek és Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek. Dr. Udvardy György érsek köszöntötte a híveket, és megemlékezett Bódi Mária Magdolna életéről és példájáról, amely most hivatalosan is a boldogok sorába emeli őt. 

Bódi Mária Magdolna vértanúvá válása 

1945. március 23-án a szovjet csapatok bevonultak a falujába, Litérre. Aznap délután a helyi kastély udvarán kialakított óvóhely közelében Magdi és több asszony keresett menedéket. Ekkor két szovjet katona rájuk támadt. Magdit az egyikük a bunkerbe kényszerítette, ám ő tudta, milyen sors vár rá. A róla szóló visszaemlékezések szerint zsebében tartott kisollójával próbált védekezni. Erről bővebben itt olvashatnak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu