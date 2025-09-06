Boldoggá avatják ma Bódi Mária Magdolnát, elkezdődött a szentmise

A Bódi Mária Magdolna 80 emlékévet ünnepeljük ebben az évben, hiszen most van a 80. évfordulója a vértanúságának. Mivel Bódi Mária Magdolna rövid földi életét Veszprémi Főegyházmegye területén élte le, Veszprémben tartják boldoggá avatását, hatalmas tömeg előtt. A szentmisét Erdő Péter bíboros vezette be, jelen van Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese is.

A boldoggá avatással semmi sem ér véget, hiszen továbbra is azért imádkoznak, hogy a szentek között tisztelhessék Bódi Mária Magdolnát. Az egyházmegye szeretne közösséget formálni és ezért hamarosan egy új Magdi appot és egy hírlevelet hív létre. További részletek a veol.hu oldalán. A zaol.hu oldalon sokszor foglalkoztunk Bódi Mária életével, cikkeinket az alábbiakban olvashatják.