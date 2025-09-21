szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

25°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Black Swan

54 perce

Harcjárművek jelennek meg Zalában! Különös zajokra, repülőgépekre és katonai konvojokra kell számítani

Címkék#magyar honvédség#gépjármű forgalom#gyakorlat

Megnövekedett katonai gépjármű- és légijármű-forgalomra, nagyobb hanghatásokra kell számítani szeptember 21. és október 11. között Sármelléken, a Hévíz-Balaton Airportnál és a nagykanizsai laktanyában és környékén. A kiváltó ok a Black Swan nemzetközi hadgyakorlat – közölte a Honvédelmi Minisztérium.

Keszey Ágnes
Harcjárművek jelennek meg Zalában! Különös zajokra, repülőgépekre és katonai konvojokra kell számítani

Ma kezdődött és egészen október 11-ig tart a zalai helyszíneken a Black Swan nemzetközi hadgyakorlat

Forrás: Magyar Honvédség

„A Magyar Honvédség különleges műveleti képességfejlesztése részeként nemzetközi különleges műveleti gyakorlatot tartunk, amely során szeptember 21. és október 11. között a Hévíz–Balaton Airport területén és környékén megnövekedett katonai gépjármű és légijármű forgalomra, valamint nagyobb hanghatásra kell számítani” – jelentette be Simon Péter ezredes, az MH Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnoka a Black Swan-nel kapcsolatban.

A Honvédelmi Minisztérium sajtóközleménye szerint az öt ország - Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Szlovákia és Magyarország – különleges műveleti erői azért tartanak közös nemzetközi hadgyakorlatot, hogy felkészüljenek biztonsági fenyegetésekre és különböző hadviselési formákra.

„Az idei gyakorlatot az teszi különlegessé, hogy nemcsak a szárazföldi osztag vizsgázik a NATO előtt, hanem a régióban elsőként, vezető nemzetként, régiós partnereink erőit és eszközeit integrálva a komponensparancsnokság és a légi műveleti osztag képességei is megmérettetnek NATO-sztenderdek alapján” – mondta Simon Péter ezredes.

Black Swan hadgyakorlat Zalában

Azonnali, rugalmas és arányos reakciókat igényló hadművelet kezelésére készülnek fel a gyakorlatok katonai résztvevői, akikhez csatlakoznak a nem kinetikus műveletekkel - azaz a nem fizikai becsapódással - foglalkozó szakemberek is, akik a kommunikációs módszerekkel kommunikációs és az elrettentés felerősítésével járulnak hozzá a képességfejlesztéshez.

A gyakorlat – mely most magyar szervezésben valósul meg – azért szükséges, mert a régió biztonsága érdekében a résztvevő országok fontosnak tartják, hogy folyamatosan felkészültek legyenek a veszélyhelyzetre, hogy szükség esetén közösen tudjanak reagálni bármely fenyegetésre vagy új biztonsági kihívásra.

Katonai konvojok, repülőgépek, hanghatások – erre számítsanak Sármellék környékén

A Black Swan gyakorlat ideje alatt fokozott katonai jelenlét tapasztalható Sármellék környékén, emellett konvojokban közlekedő katonai járművek, repülőgépes műveletek és nagyobb hanghatások is kísérhetik a végrehajtást – közölte a Honvédelmi Minisztérium. A gyakorlat szervezői türelemet. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését és arra is figyelmezteti a közlekedőket, hogy veszélyes és tilos behajtani a katonai menetoszlopokba.

A gyakorlatról a Hévíz-Balaton Airport és Nagykanizsa, Szentgyörgyvári hegy közösségi oldal is hírt adott.

Korábbi zalai harcjármű-észlelésről ebben a cikkünkben olvashatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu