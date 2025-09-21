54 perce
Harcjárművek jelennek meg Zalában! Különös zajokra, repülőgépekre és katonai konvojokra kell számítani
Megnövekedett katonai gépjármű- és légijármű-forgalomra, nagyobb hanghatásokra kell számítani szeptember 21. és október 11. között Sármelléken, a Hévíz-Balaton Airportnál és a nagykanizsai laktanyában és környékén. A kiváltó ok a Black Swan nemzetközi hadgyakorlat – közölte a Honvédelmi Minisztérium.
Ma kezdődött és egészen október 11-ig tart a zalai helyszíneken a Black Swan nemzetközi hadgyakorlat
Forrás: Magyar Honvédség
„A Magyar Honvédség különleges műveleti képességfejlesztése részeként nemzetközi különleges műveleti gyakorlatot tartunk, amely során szeptember 21. és október 11. között a Hévíz–Balaton Airport területén és környékén megnövekedett katonai gépjármű és légijármű forgalomra, valamint nagyobb hanghatásra kell számítani” – jelentette be Simon Péter ezredes, az MH Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnoka a Black Swan-nel kapcsolatban.
A Honvédelmi Minisztérium sajtóközleménye szerint az öt ország - Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Szlovákia és Magyarország – különleges műveleti erői azért tartanak közös nemzetközi hadgyakorlatot, hogy felkészüljenek biztonsági fenyegetésekre és különböző hadviselési formákra.
„Az idei gyakorlatot az teszi különlegessé, hogy nemcsak a szárazföldi osztag vizsgázik a NATO előtt, hanem a régióban elsőként, vezető nemzetként, régiós partnereink erőit és eszközeit integrálva a komponensparancsnokság és a légi műveleti osztag képességei is megmérettetnek NATO-sztenderdek alapján” – mondta Simon Péter ezredes.
Black Swan hadgyakorlat Zalában
Azonnali, rugalmas és arányos reakciókat igényló hadművelet kezelésére készülnek fel a gyakorlatok katonai résztvevői, akikhez csatlakoznak a nem kinetikus műveletekkel - azaz a nem fizikai becsapódással - foglalkozó szakemberek is, akik a kommunikációs módszerekkel kommunikációs és az elrettentés felerősítésével járulnak hozzá a képességfejlesztéshez.
A gyakorlat – mely most magyar szervezésben valósul meg – azért szükséges, mert a régió biztonsága érdekében a résztvevő országok fontosnak tartják, hogy folyamatosan felkészültek legyenek a veszélyhelyzetre, hogy szükség esetén közösen tudjanak reagálni bármely fenyegetésre vagy új biztonsági kihívásra.
Katonai konvojok, repülőgépek, hanghatások – erre számítsanak Sármellék környékén
A Black Swan gyakorlat ideje alatt fokozott katonai jelenlét tapasztalható Sármellék környékén, emellett konvojokban közlekedő katonai járművek, repülőgépes műveletek és nagyobb hanghatások is kísérhetik a végrehajtást – közölte a Honvédelmi Minisztérium. A gyakorlat szervezői türelemet. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését és arra is figyelmezteti a közlekedőket, hogy veszélyes és tilos behajtani a katonai menetoszlopokba.
A gyakorlatról a Hévíz-Balaton Airport és Nagykanizsa, Szentgyörgyvári hegy közösségi oldal is hírt adott.
Korábbi zalai harcjármű-észlelésről ebben a cikkünkben olvashatnak.