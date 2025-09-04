szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

24°
+23
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ki felel érte?

1 órája

CASCO helyett katt! Júliustól a biztonsági öv elmulasztása a tulajdonosnak fáj

Címkék#öv használat#jármű#jogszabályváltozás#tulajdonos#utas

Emlékszünk még a régi reklámra, amelyben a szereplő a végén azt ismételgette: „CASCO-t akarok kötni, CASCO-t akarok kötni...”? Július 5-től már nem a biztosítás, hanem a biztonsági öv került fókuszba: a jogszabályváltozás szerint, ha valaki az autóban nem kapcsolja be az övet, az üzembentartó – vagyis a jármű tulajdonosa – viseli a felelősséget.

Keszán-Dopita Tünde

Hazánkban a biztonsági öv használatának aránya még mindig jócskán elmarad az európai országok átlagától. A közúti közlekedésbiztonsági célkitűzések alapján 2019 és 2030 között felére kell csökkenteni a közúti balesetben elhunytak, valamint a súlyosan sérültek számát.

Biztonsági öv
2025.július 5-től az utasok biztonsági öv-használatáért a sofőr vagy az üzembentartó felel. 
Fotó: Alvaro Medina Jurado / Forrás:  Getty Images

Objektív felelősség a biztonsági öv használatában – de mit is jelent ez?

A közlekedési törvény módosítása értelmében július 5-től új felelősségi szabály lépett életbe. Ha az autóban valaki nem kapcsolja be a biztonsági övet, a bírságot nem az utas, sőt nem is a sofőr kapja, hanem az üzembentartó – vagyis a jármű tulajdonosa, fenntartója, akinek pénztárcája jelentős összegekkel rövidülhet.

A változtatás célja, hogy növelje a biztonságot, és tudatosabbá tegye az övhasználatot.

Fontos hangsúlyozni, hogy a rendelet nem vonatkozik azokra, akik eddig is jogszabályi mentességet élveztek a biztonsági öv kötelező használata alól (egyes hivatásos sofőrök, speciális esetekben). De kivételt élveznek a távolsági és turistabuszok is (M2-es és M3-as kategória): itt az üzembentartó vagy a sofőr nem felel az utasok mulasztásáért, hiszen nincs valós lehetőségük minden utast ellenőrizni.

Miért is fontos a sokak számára “kényelmetlen” öv az autóban?

A biztonsági öv a legegyszerűbb, mégis a leghatékonyabb védelmi eszköz egy gépjárműben. Baleset esetén visszatartja az utast, csökkenti a halálos sérülések kockázatát, és megakadályozza, hogy valaki kirepülhessen az autóból. 

Szakértők szerint frontális ütközésnél a biztonsági öv, akár 40–50 százalékkal mérsékli a súlyos sérülés esélyét.

Az övünket mindig feszesen kell becsatolni: a felső pánt a vállon és a mellkason fusson át, az alsó pánt pedig a csípőcsonton feküdjön, ne a hason. Rövid úton is kötelező, mert a legtöbb baleset néhány kilométeren belül történik. A gyerekeknek 150 cm-ig gyerekülés vagy ülésmagasító szükséges, a várandós nőknek pedig a has alatt kell vezetniük az övet.

Nem elég a mosoly: a kamera lát mindent, a csekk a tulajé

  • 2025.július 5-től már életbe is lépett az új szabály: az utasok biztonsági öv-használatáért a sofőr vagy az üzembentartó felel. 
  • Szeptember 18-tól pedig hatályba lép az a rendelet is, amely pontosan meghatározza a kiszabható bírság összegét.

A jogszabály kimondja azt is, hogy a rendőrség már nemcsak megállításkor, hanem kamerafelvételek – például a VÉDA-kapuk – alapján is bírságolhat. A csekk innentől pedig egyenesen a jármű üzembentartójának postaládájába érkezik.

A bírságok célja nem a büntetés, hanem a közlekedésbiztonság növelése: minden bekapcsolt öv csökkenti a súlyos sérülés, sőt a haláleset kockázatát. Az “objektív felelősség” pedig azt biztosítja, hogy a tulajdonos is aktívan figyeljen az utasok biztonságára – így minden bekapcsolt öv ténylegesen életet menthet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu