CASCO helyett katt! Júliustól a biztonsági öv elmulasztása a tulajdonosnak fáj

Hazánkban a biztonsági öv használatának aránya még mindig jócskán elmarad az európai országok átlagától. A közúti közlekedésbiztonsági célkitűzések alapján 2019 és 2030 között felére kell csökkenteni a közúti balesetben elhunytak, valamint a súlyosan sérültek számát.

2025.július 5-től az utasok biztonsági öv-használatáért a sofőr vagy az üzembentartó felel.

Fotó: Alvaro Medina Jurado / Forrás: Getty Images

Objektív felelősség a biztonsági öv használatában – de mit is jelent ez?

A közlekedési törvény módosítása értelmében július 5-től új felelősségi szabály lépett életbe. Ha az autóban valaki nem kapcsolja be a biztonsági övet, a bírságot nem az utas, sőt nem is a sofőr kapja, hanem az üzembentartó – vagyis a jármű tulajdonosa, fenntartója, akinek pénztárcája jelentős összegekkel rövidülhet.

A változtatás célja, hogy növelje a biztonságot, és tudatosabbá tegye az övhasználatot.

Fontos hangsúlyozni, hogy a rendelet nem vonatkozik azokra, akik eddig is jogszabályi mentességet élveztek a biztonsági öv kötelező használata alól (egyes hivatásos sofőrök, speciális esetekben). De kivételt élveznek a távolsági és turistabuszok is (M2-es és M3-as kategória): itt az üzembentartó vagy a sofőr nem felel az utasok mulasztásáért, hiszen nincs valós lehetőségük minden utast ellenőrizni.

Miért is fontos a sokak számára “kényelmetlen” öv az autóban?

A biztonsági öv a legegyszerűbb, mégis a leghatékonyabb védelmi eszköz egy gépjárműben. Baleset esetén visszatartja az utast, csökkenti a halálos sérülések kockázatát, és megakadályozza, hogy valaki kirepülhessen az autóból.

Szakértők szerint frontális ütközésnél a biztonsági öv, akár 40–50 százalékkal mérsékli a súlyos sérülés esélyét.

Az övünket mindig feszesen kell becsatolni: a felső pánt a vállon és a mellkason fusson át, az alsó pánt pedig a csípőcsonton feküdjön, ne a hason. Rövid úton is kötelező, mert a legtöbb baleset néhány kilométeren belül történik. A gyerekeknek 150 cm-ig gyerekülés vagy ülésmagasító szükséges, a várandós nőknek pedig a has alatt kell vezetniük az övet.

Nem elég a mosoly: a kamera lát mindent, a csekk a tulajé

2025.július 5-től már életbe is lépett az új szabály: az utasok biztonsági öv-használatáért a sofőr vagy az üzembentartó felel.

Szeptember 18-tól pedig hatályba lép az a rendelet is, amely pontosan meghatározza a kiszabható bírság összegét.

A jogszabály kimondja azt is, hogy a rendőrség már nemcsak megállításkor, hanem kamerafelvételek – például a VÉDA-kapuk – alapján is bírságolhat. A csekk innentől pedig egyenesen a jármű üzembentartójának postaládájába érkezik.