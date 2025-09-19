Ez a 700 gyerek megtanulta, hogy csak sisakban szálljon fel az elektromos rollerre (galéria, videó)

Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottsága a Magyar Biztosítók Szövetségével idén már kilencedik alkalommal rendezte meg a Biztonság hete programsorozatot, amelyhez a ZVMRFK baleset-megelőzési bizottsága is csatlakozott. A Biztonság napja rendezvényre hétszáz zalaegerszegi óvodás, általános és középiskolás kapott meghívást. Ez egy rendkívüli tanítási nap, amelyen a szabályos és a biztonságos közlekedés most a tananyag, mondta el Sznopek Veronika rendőr őrnagy, szóvivő.

Biztonság napja Zalaegerszegen. A gyerekeket játékos elméleti és gyakorlati feladatok várták a rendkívüli tanórán, az egyik állomáson tüzet is olthattak.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Biztonság napja – játszva tanulni

Lábodi Judit Krisztina rendőr őrnagy és Windisch Zoltán rendőr őrnagy, a ZMRFK közlekedésrendészeti alosztály vezetőhelyettese köszöntötte a gyerekeket, akiket a közreműködő szervezetek által biztosított 11 állomáson játékos elméleti és gyakorlati feladatok vártak. Mivel egyre többen indulnak elektromos rollerrel iskolába vagy edzésre, egyre több a baleset, ezért felhívták a figyelmüket a védőfelszerelések használatára. A Magyar Autóklub állomásán, a borulás-szimulátor bemutatóján azt tapasztalhatták meg, hogy mi történik a járműben ülőkkel, pláne, ha nincsenek bekötve, az autó felborulása esetén.

A Ganz-technikum rendészeti diákjai önvédelmi gyakorlatokat mutattak be az óvodásoknak és az iskolásoknak

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Sok információ, még több élmény

Nagy volt az izgalom a zalaegerszegi tűzoltók állomásán, akiknek a segítségével tüzet olthattak, a Rendért polgárőr egyesület állomásán a szervezet eszközeit próbálhatták ki, a Zala Vármegyei Polgárőr Szövetség kerékpáros ügyességi pályáján a KRESZ szabályaival ismerkedhettek. A Ganz-technikum kadét és rendészeti fakultációján tanuló diákok önvédelmi bemutatóját is megtekinthették. A Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezete pedig az újraélesztésből tartott bemutatót. A Zala Vármegyei Kormányhivatal standjánál a munkahelyi balesetek megelőzéséről hallhattak, a rendőrség állomásán pedig a bűnmegelőzés volt a téma. A rendkívüli tanítási napot minden gyermek élvezte.