A perverzek köztünk, Zalában járnak! Bicskával fenyegette a fiatal lányt, hogy vetkőzzön le az utcán

Aljas célból, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette a vád, áll a sajtóközleményben. A vádlott 2023. június 27-én délelőtt Nagykanizsán séta közben figyelt fel egy zenét hallgató 14 éves lányra, akit utolért és megszólított. A sértett megállt, a fiatal férfi pedig közölte vele, hogy „nagyon jó a popsija és nagyon csinos”. A lány erre nem válaszolt, tovább akart menni, de a vádlott a közelükben álló autónak lökte, majd a derekánál fogva magához szorította, miközben erőszakosan markolászta a fenekét. A sértett folyamatosan próbálta ellökni a férfit, aki elővett egy kinyitható bicskát, és követelte, hogy a lány vegye le a nadrágját. A történtekre felfigyelt egy középkorú nő, aki rászólt a vádlottra, ő azonban nem hagyott fel a cselekményével, hanem kinyitotta a kezében lévő fegyvert és a sértettre szegezte. Ekkor ért a közelükbe egy középkorú férfi is, aki szintén felszólította, hogy engedje el a lányt. A vádlott ekkor elengedte a kiskorú sértettet és futva elmenekült.







