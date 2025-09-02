szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

19°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ennyi volt?

1 órája

Hirtelen bezárt a népszerű gyorsétterem a Balatonnál

Címkék#McDonalds ' s#gyorsértteremlánc#forgalom

Bezárt a balatonlellei McDonald's. Hétfőn már teljesen üresen állt, holott előtte nap még hatalmas forgalma volt. Amúgy az egész nyárra jellemző volt a zsúfoltság, a sorállás a gyorsétteremben, írta meg társportálunk, a sonline.hu.

Zaol.hu
Hirtelen bezárt a népszerű gyorsétterem a Balatonnál

A sorompó leereszkedett a balatonlellei Meki drive részénél

A balatonlellei McDonalds's-nál megszokott, hogy amit beköszönt az ősz, lehúzza a rolót. Hiába a jó idő, szeptember elsején már csak egy ajtóra ragasztott felirat jelezte, hogy a balatoni McDonald's-hangulat csak jövőre tér vissza. Hogy mikor falatozhatunk ismét a gyorsétteremben?

Részletek a sonline.hu-n!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu