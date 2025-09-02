Ennyi volt?
9 perce
Hirtelen bezárt a népszerű gyorsétterem a Balatonnál
Bezárt a balatonlellei McDonald's. Hétfőn már teljesen üresen állt, holott előtte nap még hatalmas forgalma volt. Amúgy az egész nyárra jellemző volt a zsúfoltság, a sorállás a gyorsétteremben, írta meg társportálunk, a sonline.hu.
A sorompó leereszkedett a balatonlellei Meki drive részénél
A balatonlellei McDonalds's-nál megszokott, hogy amit beköszönt az ősz, lehúzza a rolót. Hiába a jó idő, szeptember elsején már csak egy ajtóra ragasztott felirat jelezte, hogy a balatoni McDonald's-hangulat csak jövőre tér vissza. Hogy mikor falatozhatunk ismét a gyorsétteremben?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre