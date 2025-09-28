1 órája
Drasztikus változás a kórházakban: október 1-jétől érkezik az E-Beutaló
Fontos tudnivalót osztott meg a lakossággal a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház hivatalos Facebook-oldalán. Október 1-jétől változik a beutalóköteles járóbeteg-szakellátás, hogy pontosan mire kell készülni, az cikkünkből kiderül.
A kórház arról tájékoztatott, hogy az október 1-jén hatályba lépő 288/2025 (VIII.28) kormányrendelet módosítása értelmében a beutalóköteles járóbeteg-szakellátást október 1-je után kiállított beutalók esetében csak E-Beutalóval tudják igénybe venni. Ez nem vonatkozik a korábban, vagyis október 1-je előtt előjegyzett betegekre, az ő esetükben az ellátás még a megszokott módon történik. A könnyebb átláthatóság szempontjából a kórház listázta az érintett szakrendeléseket.
Beutalóköteles járóbeteg-szakellátás, szakrendelései:
- Allergológia és klinikai immunológiai szakrendelés
- Belgyógyászati szakrendelés (Letenye)
- Belgyógyászati szakrendelés
- Diabetológiai szakrendelés és gondozó
- EKG szakrendelés
- Endokrinológiai szakrendelés
- Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely
- Gasztroenterológiai szakrendelés, Lactose intolerancia vizsgálat
- Geriátriai Ambulancia
- Gyermek neurológiai szakrendelés
- Gyermek pulmonológiai szakrendelés
- Gyermek szakrendelés
- Gyermekultrahang
- Gyógymasszázs
- Gyógytorna
- Hepatológiai és Lyme szakrendelés
- Hypertonia szakrendelés
- Kardiológiai szakrendelés
- Kézsebészeti szakrendelés I-II.
- Koraszülött – Újszülött utógondozás
- Központi Laboratórium (papír alapú beutaló)
- Központi Radiológia – CT
- Központi Radiológia – Mammográfia (klinikai)
- Központi Radiológia – Mammográfia (szűrő-vizsgálat)
- Központi Radiológia – Röntgen
- Központi Radiológia – Ultrahang I-II.
- Laboratórium (Letenye - papír alapú beutaló)
- Lipidológiai szakrendelés
- Mikrobiológiai Laboratórium (papír alapú beutaló)
- Neurológiai szakrendelés
- Nőgyógyászat – Terhességi és nőgyógyászati UH
- Ortopédiai szakrendelés
- Rehabilitációs ambulancia
- Reumatológiai szakrendelés I-II.
- Reumatológiai szakrendelés III. (Letenye)
- Sebészet – Colo-proctologiai szakrendelés
- Sebészet – Érsebészeti szakrendelés
- Szívelégtelenség szakrendelés
- Traumatológiai szakrendelés (Beutaló: előzetes megjelenést igazoló szakellátási lapon feltüntetve)
- Térdsebészeti szakrendelés
- Tüdőgyógyászati szakrendelés
- Tüdőgyógyászati szűrés
- Vállsebészeti szakrendelés
- Vesebeteg szakrendelés (Nephrológia)
Nem beutaló köteles szakrendelések:
- Általános sebészeti szakrendelés (Letenye)
- Dietetikai szaktanácsadó
- Fül-orr-gégegyógyászati szakrendelés (Letenye)
- Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés I-II.
- Nőgyógyászat – CSNT
- Nőgyógyászati szakrendelés
- Onkológia szakrendelés és gondozás
- Pszichiátria – Mentalhygienes Gondozó
- Sebészet – Általános sebészeti szakrendelés
- Szemészet – Gyermek szemészet
- Szemészet szakrendelés és ambulancia (Letenye is)
- Urológia szakrendelés
Szakorvosi beutalóval igénybe vehető ellátások:
- Aneszteziológiai szakrendelés
- Audiológia
- BERA (objektív hallásvizsgálat), ENG vizsgálat
- EEG (agy elektromos aktivitását méri)
- Elektrofiziológia – kiváltott válasz vizsgálatok (VEP-SEP, ABR, Rep. stim.)
- Neuroszonológiai gondozás: Nyaki Erek Color Duplex UH