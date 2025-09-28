Drasztikus változás a kórházakban: október 1-jétől érkezik az E-Beutaló

A kórház arról tájékoztatott, hogy az október 1-jén hatályba lépő 288/2025 (VIII.28) kormányrendelet módosítása értelmében a beutalóköteles járóbeteg-szakellátást október 1-je után kiállított beutalók esetében csak E-Beutalóval tudják igénybe venni. Ez nem vonatkozik a korábban, vagyis október 1-je előtt előjegyzett betegekre, az ő esetükben az ellátás még a megszokott módon történik. A könnyebb átláthatóság szempontjából a kórház listázta az érintett szakrendeléseket.

A Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház épületei és bejárata. Változik a beutalóköteles járóbeteg-szakellátás

Fotó: Szakony Attila

Beutalóköteles járóbeteg-szakellátás, szakrendelései:

Allergológia és klinikai immunológiai szakrendelés

Belgyógyászati szakrendelés (Letenye)

Belgyógyászati szakrendelés

Diabetológiai szakrendelés és gondozó

EKG szakrendelés

Endokrinológiai szakrendelés

Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely

Gasztroenterológiai szakrendelés, Lactose intolerancia vizsgálat

Geriátriai Ambulancia

Gyermek neurológiai szakrendelés

Gyermek pulmonológiai szakrendelés

Gyermek szakrendelés

Gyermekultrahang

Gyógymasszázs

Gyógytorna

Hepatológiai és Lyme szakrendelés

Hypertonia szakrendelés

Kardiológiai szakrendelés

Kézsebészeti szakrendelés I-II.

Koraszülött – Újszülött utógondozás

Központi Laboratórium (papír alapú beutaló)

Központi Radiológia – CT

Központi Radiológia – Mammográfia (klinikai)

Központi Radiológia – Mammográfia (szűrő-vizsgálat)

Központi Radiológia – Röntgen

Központi Radiológia – Ultrahang I-II.

Laboratórium (Letenye - papír alapú beutaló)

Lipidológiai szakrendelés

Mikrobiológiai Laboratórium (papír alapú beutaló)

Neurológiai szakrendelés

Nőgyógyászat – Terhességi és nőgyógyászati UH

Ortopédiai szakrendelés

Rehabilitációs ambulancia

Reumatológiai szakrendelés I-II.

Reumatológiai szakrendelés III. (Letenye)

Sebészet – Colo-proctologiai szakrendelés

Sebészet – Érsebészeti szakrendelés

Szívelégtelenség szakrendelés

Traumatológiai szakrendelés (Beutaló: előzetes megjelenést igazoló szakellátási lapon feltüntetve)

Térdsebészeti szakrendelés

Tüdőgyógyászati szakrendelés

Tüdőgyógyászati szűrés

Vállsebészeti szakrendelés

Vesebeteg szakrendelés (Nephrológia)

Nem beutaló köteles szakrendelések:

Általános sebészeti szakrendelés (Letenye)

Dietetikai szaktanácsadó

Fül-orr-gégegyógyászati szakrendelés (Letenye)

Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés I-II.

Nőgyógyászat – CSNT

Nőgyógyászati szakrendelés

Onkológia szakrendelés és gondozás

Pszichiátria – Mentalhygienes Gondozó

Sebészet – Általános sebészeti szakrendelés

Szemészet – Gyermek szemészet

Szemészet szakrendelés és ambulancia (Letenye is)

Urológia szakrendelés

Szakorvosi beutalóval igénybe vehető ellátások: