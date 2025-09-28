szeptember 28., vasárnap

1 órája

Drasztikus változás a kórházakban: október 1-jétől érkezik az E-Beutaló

Címkék#beutaló#kórház#változás

Fontos tudnivalót osztott meg a lakossággal a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház hivatalos Facebook-oldalán. Október 1-jétől változik a beutalóköteles járóbeteg-szakellátás, hogy pontosan mire kell készülni, az cikkünkből kiderül.

Benedek Bálint

A kórház arról tájékoztatott, hogy az október 1-jén hatályba lépő 288/2025 (VIII.28) kormányrendelet módosítása értelmében a beutalóköteles járóbeteg-szakellátást október 1-je után kiállított beutalók esetében csak E-Beutalóval tudják igénybe venni. Ez nem vonatkozik a korábban, vagyis október 1-je előtt előjegyzett betegekre, az ő esetükben az ellátás még a megszokott módon történik. A könnyebb átláthatóság szempontjából a kórház listázta az érintett szakrendeléseket.

beutalóköteles járóbeteg-szakellátás
A Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház épületei és bejárata. Változik a beutalóköteles járóbeteg-szakellátás
Fotó: Szakony Attila

Beutalóköteles járóbeteg-szakellátás, szakrendelései:

  • Allergológia és klinikai immunológiai szakrendelés
  • Belgyógyászati szakrendelés (Letenye)
  • Belgyógyászati szakrendelés
  • Diabetológiai szakrendelés és gondozó
  • EKG szakrendelés
  • Endokrinológiai szakrendelés
  • Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely
  • Gasztroenterológiai szakrendelés, Lactose intolerancia vizsgálat
  • Geriátriai Ambulancia
  • Gyermek neurológiai szakrendelés
  • Gyermek pulmonológiai szakrendelés
  • Gyermek szakrendelés
  • Gyermekultrahang
  • Gyógymasszázs
  • Gyógytorna
  • Hepatológiai és Lyme szakrendelés
  • Hypertonia szakrendelés
  • Kardiológiai szakrendelés
  • Kézsebészeti szakrendelés I-II.
  • Koraszülött – Újszülött utógondozás
  • Központi Laboratórium (papír alapú beutaló)
  • Központi Radiológia – CT
  • Központi Radiológia – Mammográfia (klinikai)
  • Központi Radiológia – Mammográfia (szűrő-vizsgálat)
  • Központi Radiológia – Röntgen
  • Központi Radiológia – Ultrahang I-II.
  • Laboratórium (Letenye - papír alapú beutaló)
  • Lipidológiai szakrendelés
  • Mikrobiológiai Laboratórium (papír alapú beutaló)
  • Neurológiai szakrendelés
  • Nőgyógyászat – Terhességi és nőgyógyászati UH
  • Ortopédiai szakrendelés
  • Rehabilitációs ambulancia
  • Reumatológiai szakrendelés I-II.
  • Reumatológiai szakrendelés III. (Letenye)
  • Sebészet – Colo-proctologiai szakrendelés
  • Sebészet – Érsebészeti szakrendelés
  • Szívelégtelenség szakrendelés
  • Traumatológiai szakrendelés (Beutaló: előzetes megjelenést igazoló szakellátási lapon feltüntetve)
  • Térdsebészeti szakrendelés
  • Tüdőgyógyászati szakrendelés
  • Tüdőgyógyászati szűrés
  • Vállsebészeti szakrendelés
  • Vesebeteg szakrendelés (Nephrológia)

Nem beutaló köteles szakrendelések:

  • Általános sebészeti szakrendelés (Letenye)
  • Dietetikai szaktanácsadó
  • Fül-orr-gégegyógyászati szakrendelés (Letenye)
  • Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés I-II.
  • Nőgyógyászat – CSNT
  • Nőgyógyászati szakrendelés
  • Onkológia szakrendelés és gondozás
  • Pszichiátria – Mentalhygienes Gondozó
  • Sebészet – Általános sebészeti szakrendelés
  • Szemészet – Gyermek szemészet
  • Szemészet szakrendelés és ambulancia (Letenye is)
  • Urológia szakrendelés

Szakorvosi beutalóval igénybe vehető ellátások:

  • Aneszteziológiai szakrendelés
  • Audiológia
  • BERA (objektív hallásvizsgálat), ENG vizsgálat
  • EEG (agy elektromos aktivitását méri)
  • Elektrofiziológia – kiváltott válasz vizsgálatok (VEP-SEP, ABR, Rep. stim.)
  • Neuroszonológiai gondozás: Nyaki Erek Color Duplex UH

 

