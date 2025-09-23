A 80-as évek másik arca 2 órája

Besúgók és tanári fenyegetés: ilyen volt a rendszerváltás előtti légkör a számviteli főiskolán

A C újságok terjesztése, a rejtélyes Dr. Hajnal Csipa kör, az egy nap alatt betiltott kiállítás és a Tarhonya Kedélyzenekar első évei a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán – besúgókkal, állambiztonsági megfigyeléssel, rendőrségi kihallgatásokkal, tanári fenyegetéssel, majd a rendszer bukásával. Izgalmas programra várják az érdeklődőket szeptember 24-én, szerdán 17 órakor a Göcseji Múzeumban.

Azok a 80-as évek... Forrás: Göcseji Múzuem Fotó: Seres Peter

A vendégekkel Béres Katalin történész-főmuzeológus, a 80-as éveket megidéző, „A bomlás virágai” című időszaki kiállítás kurátora beszélget. A nem mindennapi esemény résztvevői az egykori alkotók és zenekari tagok: Somogyi el. Csaba (grafikus, festő), Máté Ferenc Fecó (dadaista költő), Fábián József Fáby (fotós, az ŐsTarhonya egyik frontembere), Bruder Balázs (gitáros) és Böröcz Nándor (basszusgitáros).