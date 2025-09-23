Olcsó és kéznél van? Amikor a falu közepén tankolhat az utazó, s még a fűnyíróba is jut benzin (galéria)

Csendes beszélgetésre számítottam egy hétköznapi délután, ám alig tudtam interjút készíteni a gellénházi benzinkút alkalmazottjával, mivel egymás után adták a kilincset, jobban mondva a tankpisztolyt a kuncsaftok. Molnár Krisztián benzinkút-kezelő szívélyesen szolgálta ki a vendégeket, akik nem csak az autót tankolták fel, hanem kávét kértek vagy éppen sorsjegyet vásároltak. Aki pedig autóápolási cikket szeretne, azt is talál a kis üzletben. Milyen jó továbbá, ha például egy átutazó írja be a Google-keresőbe, hogy „benzinkutak a közelben”, s egyből kidobja a Zalaegerszeghez közeli állomást. Krisztián érdeklődésünkre elmondta, bizony megesett, hogy Olaszországból érkezett a vendég, aki éppen átutazott Göcsejben. A gellénházi kutat sokan ismerik, ebben talán közrejátszhat valamennyire a település olajos múltja. Egy fiatal hölgy Zalatárnokról érkezett, ő minden héten itt tankol. Utána érkezett egy falubeli úr, aki ugyancsak azt erősítette meg, hogy sokkal kényelmesebb heti kétszer a magán benzinkút szolgáltatását igénybe venni, mint a városba járni csak ezért. Sőt, még a Zalai Hírlapot is az itt tankolt benzinnel viszi ki motorkerékpárjával a kézbesítő. Az üzemanyagárak 2025-ös alakulását természetesen sokan figyelik. A cikk írásakor például a 95-ös benzin ára 588 Ft/liter volt, ami a helyi benzinkúton jó pár forinttal olcsóbb, mint a városban, s ez igaz a gázolaj literjére is.

Molnár Krisztián készségesen áll a betérők rendelkezésére. Sokan örülnek, ha nem kell a városig menni, s vannak benzinkutak a közelben.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Benzinkutak a közelben, a gellénházi népszerű a helyiek körében

Az üres percekben a benzinkút alkalmazottja szívesen válaszolt kérdéseinkre. Öt éve dolgozik a jelenlegi tulajdonos cégénél. Kétnaponta váltja egymást a társával. Hétfőtől szombatig hosszabb, míg vasárnap rövidebb nyitvatartással várják a betérőket.

- Nem panaszkodunk a forgalomra, leginkább reggel, délelőtt, illetve ebédszünet után a délutáni órákban jönnek. A magánembereken kívül a közeli cégek keresnek fel minket, sokan fakitermeléssel foglalkoznak itt vidéken, s a mezőgazdasági gépekbe ugyanúgy kell az üzemanyag. Sőt, ha a kerti munkák során kifogy a fűnyíróból a benzin, akkor azt és még damilt is kaphatnak a vevők. A vidéki életre rendezkedtünk be, terveink szerint szeretnénk még bővíteni a kínálatot – felelte Krisztián. - Fontos hozzátenni, hogy minőségi, osztrák OMV üzemanyagot értékesítünk, ami saját tartálykocsikkal érkezik.