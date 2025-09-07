Búcsú Benke Ferenctől: immár beteljesedett a futam...

Hogy lehet leírni a fájdalmat? Hogy lehet leírni a gyászt? Lehetséges egyáltalán? Lehet, hogy az a legjobb, ha nem is próbálkozunk, csak egyszerűen emlékezünk a szeretett férj, édesapa, nagyapa, rokon és barát, Benke Ferenc életére. Egy küzdelmes – olykor kifejezetten nehéz, máskor derűvel és vidámsággal teli –, azonban immáron beteljesedett futam áll mögötte. Ez az életút 73 évig tartott, s hirtelen ért véget. Döbbenettel és mély gyásszal a szívünkben állunk a ravatalnál, belül azonban érezzük: büszkék lehetünk arra, hogy ismertük, szerettük és az életünk része volt.

Szeretettel emlékeznek családtagjai és barátai Benke Ferencre

Forrás: Benke Ferenc családja

Elhunyt szerettünk életének középpontjában mindig a család állt. 51 évig élt szeretetben és hűségben feleségével, aki társa volt minden örömben és nehézségben. Életét két fia és két unokája tette teljessé, akiknek növekedését, cseperedését örömmel és büszkeséggel kísérte. Apaként, nagyapaként kiváló példát mutatott családjának, akik szorgalmat, tisztességet, emberséget tanulhattak tőle.

Szakmája szerint kőműves volt és – bár ezt lehet, hogy nem ismerné el – ez a hivatás nagyon is illett hozzá, hiszen egész életét meghatározta valamilyen formában. Fiatalként a munkahelyén falakat és házakat épített; később saját otthont a családjának; ezt követően feleségével egy családi vállalkozást; végül pedig ebből egzisztenciát; amely szeretteinek biztonságot adott. Életútja példaértékű: a mélyszegénységből indult, innen kitartásával, erejével, szorgalmával eljutott odáig, hogy megélhesse álmait. Azokat az álmokat, amelyek nem voltak sem túlzók, sem magasztosak. Az egyik ezek közül, hogy egyszer eljusson a tengerhez. Miután ez először megtörtént, már tudta, hogy ez az a hely, ahol gondtalan, felszabadult és boldog lehet. Ide vágyott évről évre, ezért dolgozott, ezért küzdött fáradhatatlanul.

Ferit (vagy Feri bácsit) – mert mindenki csak így hívta – nemcsak szorgalma és kitartása tette naggyá, hanem a humora is. Derűs természetével, viccek mesélésével mindig színt vitt a közösség életébe. Akik ismerték, mindannyian fel tudnának idézni legalább egy olyan emléket, amikor jót nevettek vele azon a viccen, amit éppen elmesélt. Még a legnehezebb pillanatokban is tudott mosolyt csalni mások arcára. Sokan emlékezhetnek rá úgy is, mint az az ember, akihez mindig fordulhattak, akire bármilyen körülmények közt számíthattak.