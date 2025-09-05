Beiskolázási támogatás
Hozzájárul a zalai település önkormányzata a tanévkezdés költségeihez
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is beiskolázási támogatásban részesíti a településen állandó lakóhellyel rendelkező tanulókat Tófej község önkormányzata.
Az általános iskolások részére egyszeri 10 ezer, míg a középiskolások számára ugyancsak egyszeri 15 ezer forintot biztosítanak. A támogatások átvételére szeptember 8-tól, munkaidőben lesz lehetőségük az érintetteknek a bocföldei közös önkormányzati hivatal tófeji kirendeltségének házipénztárában. A 16. életévüket betöltött tanulóknak a támogatás átvétele előtt a 2025/26-os tanévre szóló, érvényes diákigazolvány másolatának benyújtásával igazolniuk kell tanulói jogviszonyukat.
