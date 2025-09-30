Befagy idén a Balaton? Jégre visszük az AI-t, megkérdeztük mit jósol

Mivel a magyar tenger viszonylag sekély tó, ezért vize gyorsan követi a hőmérséklet változásait. Jég nélkül nem múlik el a balatoni tél, hiszen ha más nem is történik, a part mentén vékony jégrétegek biztosan kialakulnak. Persze inkább mindenki arra kíváncsi, hogy az idei télen vajon befagy-e a Balaton , lesz-e olyan vastag jég, hogy biztonsággal rá lehessen lépni.

A befagyott Balaton 1979 telén - Hosszú évek óta nagy kérdés: befagy-e idén a Balaton?



Mielőtt azonban ez elárulnánk, tekintsünk vissza néhány emlékezetes, jelentős télre.

Azok az emlékezetes, régi telek!

Az AI emlékezete szerint a múlt században előfordultak olyan kemény telek, amikor a Balaton hónapokra befagyott. Az tény, hogy nem csak a szórakozás miatt vágytak őseink a víztükör szilárddá válására. Felidézte: régen (például 1960–1980-as években) gyakori volt a teljes befagyás december–január fordulóján.. Az elmúlt évtizedekben mért adatok szerint a jég “élettartama” csökken: a jég megjelenése késik, az olvadása korábban következik. Az utóbbi 10–15 évben legkorábban januárban jelent meg összefüggő jég a Balatonon és akkor is csak rövid időre. Közel egy évtized is eltelt már azóta, hogy tartós jégpáncél jött létre.

8 évvel ezelőtt, 2017. februárjában fagyott be úgy a Balaton, hogy sportolásra alkalmas volt a jég



Ennyi nosztalgia után nézzük, mire is számíthatunk novembertől február végéig?

Az AI-válasz meglehetősen óvatos, hiszen a téli időszakra szóló előrejelzése szerint a védett részeken, partközeli zónákban előfordulhat vékony jégtakaró, de "nagy eséllyel nem fagy be a Balaton teljesen, vagy ha igen, akkor csak rövid ideig és kevésbé biztonságos jégréteg alakul ki". A mesterséges intelligencia azt is hozzátette, hogy teljes, vastag jég, amely alkalmas lenne hosszabb ideig korcsolyázásra, átjutásra, ritka jelenlét, függ a tél keménységétől és tartósságától.

Az eddigi adatok alapján az AI szerint a legvalószínűbb forgatókönyv az alábbi:

