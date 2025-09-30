szeptember 30., kedd

Befagy idén a Balaton? Jégre visszük az AI-t, megkérdeztük mit jósol

Címkék#téli Balaton#időjárás előrejelzés#jég

Azok a régi szép idők, amikor még lehetett korcsolyázni, fakutyázni a befagyott Balatonon - mondják sokan, visszatekintve korábbi évekre. Sokakat érdekel, hogy vajon az idei télen, jövő év elején befagy-e Balaton? Hosszútávú előrejelzésért a mesterséges intelligenciához fordultunk.

Keszey Ágnes
Befagy idén a Balaton? Jégre visszük az AI-t, megkérdeztük mit jósol

Befagyott Balaton Berénynél

Fotó: Győrffy István

Mivel a magyar tenger viszonylag sekély tó, ezért vize gyorsan követi a hőmérséklet változásait. Jég nélkül nem múlik el a balatoni tél, hiszen ha más nem is történik, a part mentén vékony jégrétegek biztosan kialakulnak. Persze inkább mindenki arra kíváncsi, hogy az idei télen vajon befagy-e a Balaton , lesz-e olyan vastag jég, hogy biztonsággal rá lehessen lépni.

befagy
A befagyott Balaton 1979 telén - Hosszú évek óta nagy kérdés: befagy-e idén a Balaton? 

 


Mielőtt azonban ez elárulnánk, tekintsünk vissza néhány emlékezetes, jelentős télre. 

Azok az emlékezetes, régi telek! 

Az AI emlékezete szerint a  múlt században előfordultak olyan kemény telek, amikor a Balaton hónapokra befagyott. Az tény,  hogy nem csak a szórakozás miatt vágytak őseink a víztükör szilárddá válására.  Felidézte: régen (például 1960–1980-as években) gyakori volt a teljes befagyás december–január fordulóján.. Az elmúlt évtizedekben mért adatok szerint a jég “élettartama”  csökken: a jég megjelenése késik, az olvadása korábban következik. Az utóbbi 10–15 évben legkorábban januárban jelent meg összefüggő jég a Balatonon és akkor is csak rövid időre. Közel egy évtized is eltelt már azóta, hogy tartós jégpáncél jött létre.  
8 évvel ezelőtt, 2017. februárjában fagyott be úgy a  Balaton, hogy sportolásra alkalmas volt a jég 
 

Ennyi nosztalgia után nézzük, mire is számíthatunk novembertől február végéig? 

Az AI-válasz meglehetősen óvatos, hiszen a téli időszakra szóló előrejelzése szerint a védett részeken, partközeli zónákban előfordulhat vékony jégtakaró, de "nagy eséllyel nem fagy be a Balaton teljesen, vagy ha igen, akkor csak rövid ideig és kevésbé biztonságos jégréteg alakul ki". A mesterséges intelligencia azt is hozzátette, hogy teljes, vastag jég, amely alkalmas lenne hosszabb ideig korcsolyázásra, átjutásra, ritka jelenlét, függ a tél keménységétől és tartósságától.
Az eddigi adatok alapján az AI szerint a  legvalószínűbb forgatókönyv az alábbi:
 

  • a tó egyes részein, főleg a sekélyebb, védettebb öblökben időszakosan kialakulhat vékony jég
  • a nyílt víz nagy része nem fog tartósan befagyni
  • nem valószínű, hogy a jég annyira vastag legyen, hogy biztonságosan lehessen rajta közlekedni, korcsolyázni hosszú időn át.
  • a teljes befagyás, amely végig megmarad a tél folyamán, nem tekinthető valószínűnek.

    "A jelenlegi fizikai ismeretek, a hazai modellek és az elmúlt évtized trendjei alapján nagyon kis esélye van annak, hogy a Balaton végig, teljes egészében befagyjon az egész télen. Értékelésem szerint a valószínűség alig néhány százalékos tartományban van (körülbelül <5–10%). Részleges, időszakos jégképződés — főleg védett öblökben és partközeli részeken — viszont jóval valószínűbb (többször előfordulhat a tél folyamán)" - részletezte a mesterséges intelligencia. 
    Annak, hogy régebben gyakoribb volt a tó befagyása, az utóbbi évtizedekben ritkult, az AI elemzése szerint egyrészt az az oka, hogy a tavak átlaghőmérséklete emelkedik és a kemény, hosszú telek ritkábbak. Ugyan a Balaton  sekély, de a tó hőtartalma miatt több napig–heteig tartó, folyamatosan hideg levegő kell ahhoz, hogy a nyílt víz teljesen lehűljön és vastag, összefüggő jégréteg képződjön. 
A Balatonon rég volt részünk ilyen látványban 
Fotó: Pezzetta Umberto

 



Az előrejelzés számokban:  az AI valószínűségi becslése  (nem garancia) arról, hogy befagy-e a Balaton
 

  • Teljes, egész téli befagyás (novembertől–február végéig folyamatos, biztonságos jég a tó egészén): ~ <5–10%.
  • Részleges, időszakos befagyás (védett öblökben, partközeli zónákban többször, rövidebb ideig): ~ 30–60% (attól függően, mennyire lesz kemények a hidegek).

Rövid, összefüggő jégtakaró a nyílt vízen (néhány nap–1–2 hét): alacsony, de nem kizárt (~5–15%).

Nem csak előrejelzést, hanem képet is kértünk : a mesterséges intelligencia így képzeli el a befagyott Balatont, rajta korcsolyázókkal  Forrás: Chat GPT



Próbáltuk máshogyan is megközelíteni a kérdést: arra voltunk kíváncsiak,  hogy mikor fog teljesen befagyni a Balaton?  Akárhogy csűrtül-csavartuk a kérdést, az AI-t nem tudtuk jégre vinni: következetesen állította:  

a jelenlegi előrejelzések nem mutatnak olyan hosszú hideghullámot, amely biztos befagyást hozna

 

