Befagy idén a Balaton? Jégre visszük az AI-t, megkérdeztük mit jósol
Azok a régi szép idők, amikor még lehetett korcsolyázni, fakutyázni a befagyott Balatonon - mondják sokan, visszatekintve korábbi évekre. Sokakat érdekel, hogy vajon az idei télen, jövő év elején befagy-e Balaton? Hosszútávú előrejelzésért a mesterséges intelligenciához fordultunk.
Befagyott Balaton Berénynél
Fotó: Győrffy István
Mivel a magyar tenger viszonylag sekély tó, ezért vize gyorsan követi a hőmérséklet változásait. Jég nélkül nem múlik el a balatoni tél, hiszen ha más nem is történik, a part mentén vékony jégrétegek biztosan kialakulnak. Persze inkább mindenki arra kíváncsi, hogy az idei télen vajon befagy-e a Balaton , lesz-e olyan vastag jég, hogy biztonsággal rá lehessen lépni.
Mielőtt azonban ez elárulnánk, tekintsünk vissza néhány emlékezetes, jelentős télre.
Azok az emlékezetes, régi telek!
Az AI emlékezete szerint a múlt században előfordultak olyan kemény telek, amikor a Balaton hónapokra befagyott. Az tény, hogy nem csak a szórakozás miatt vágytak őseink a víztükör szilárddá válására. Felidézte: régen (például 1960–1980-as években) gyakori volt a teljes befagyás december–január fordulóján.. Az elmúlt évtizedekben mért adatok szerint a jég “élettartama” csökken: a jég megjelenése késik, az olvadása korábban következik. Az utóbbi 10–15 évben legkorábban januárban jelent meg összefüggő jég a Balatonon és akkor is csak rövid időre. Közel egy évtized is eltelt már azóta, hogy tartós jégpáncél jött létre.
8 évvel ezelőtt, 2017. februárjában fagyott be úgy a Balaton, hogy sportolásra alkalmas volt a jég
Ennyi nosztalgia után nézzük, mire is számíthatunk novembertől február végéig?
Az AI-válasz meglehetősen óvatos, hiszen a téli időszakra szóló előrejelzése szerint a védett részeken, partközeli zónákban előfordulhat vékony jégtakaró, de "nagy eséllyel nem fagy be a Balaton teljesen, vagy ha igen, akkor csak rövid ideig és kevésbé biztonságos jégréteg alakul ki". A mesterséges intelligencia azt is hozzátette, hogy teljes, vastag jég, amely alkalmas lenne hosszabb ideig korcsolyázásra, átjutásra, ritka jelenlét, függ a tél keménységétől és tartósságától.
Az eddigi adatok alapján az AI szerint a legvalószínűbb forgatókönyv az alábbi:
- a tó egyes részein, főleg a sekélyebb, védettebb öblökben időszakosan kialakulhat vékony jég
- a nyílt víz nagy része nem fog tartósan befagyni
- nem valószínű, hogy a jég annyira vastag legyen, hogy biztonságosan lehessen rajta közlekedni, korcsolyázni hosszú időn át.
- a teljes befagyás, amely végig megmarad a tél folyamán, nem tekinthető valószínűnek.
"A jelenlegi fizikai ismeretek, a hazai modellek és az elmúlt évtized trendjei alapján nagyon kis esélye van annak, hogy a Balaton végig, teljes egészében befagyjon az egész télen. Értékelésem szerint a valószínűség alig néhány százalékos tartományban van (körülbelül <5–10%). Részleges, időszakos jégképződés — főleg védett öblökben és partközeli részeken — viszont jóval valószínűbb (többször előfordulhat a tél folyamán)" - részletezte a mesterséges intelligencia.
Annak, hogy régebben gyakoribb volt a tó befagyása, az utóbbi évtizedekben ritkult, az AI elemzése szerint egyrészt az az oka, hogy a tavak átlaghőmérséklete emelkedik és a kemény, hosszú telek ritkábbak. Ugyan a Balaton sekély, de a tó hőtartalma miatt több napig–heteig tartó, folyamatosan hideg levegő kell ahhoz, hogy a nyílt víz teljesen lehűljön és vastag, összefüggő jégréteg képződjön.
Az előrejelzés számokban: az AI valószínűségi becslése (nem garancia) arról, hogy befagy-e a Balaton
- Teljes, egész téli befagyás (novembertől–február végéig folyamatos, biztonságos jég a tó egészén): ~ <5–10%.
- Részleges, időszakos befagyás (védett öblökben, partközeli zónákban többször, rövidebb ideig): ~ 30–60% (attól függően, mennyire lesz kemények a hidegek).
Rövid, összefüggő jégtakaró a nyílt vízen (néhány nap–1–2 hét): alacsony, de nem kizárt (~5–15%).
Próbáltuk máshogyan is megközelíteni a kérdést: arra voltunk kíváncsiak, hogy mikor fog teljesen befagyni a Balaton? Akárhogy csűrtül-csavartuk a kérdést, az AI-t nem tudtuk jégre vinni: következetesen állította:
a jelenlegi előrejelzések nem mutatnak olyan hosszú hideghullámot, amely biztos befagyást hozna