Így terjed a banántrükk - Ön ugye nem alkalmazza? A hazai boltokban is sokan élnek ezzel a csalási módszerrel

A banántrükk rendkívül egyszerű, a vásárló az online kasszánál – kihasználva azt, hogy a bolti személyzet nincs jelen – nem a megvásárolt drágább termék, például a szőlő vagy avokádó kódját üti be, hanem a jóval olcsóbb banánét. Miután a mérleg a tényleges árucikket nem ismeri fel, csupán annak tömegét érzékeli, így a vevő nagyon egyszerűen tudja akár jelentős összeggel is csökkenteni fizetési kötelezettségét. A csalási módszer természetesen nemcsak gyümölcsök esetén működhet, bármi olyan árucikknél alkalmazható, amelynél nem előre csomagolt termék nyomtatott vonalkódját kell beolvastatnunk, hanem mi magunk tesszük azt rá az árucikkre. Így lehet könnyen vizes zsemle a jóval olcsóbb császárzsemléből, vagy lecsópaprika a méregdrága kaliforniai paprikából. Ez a módszer csalásnak számít, ami akár rendőrségi eljárást is vonhat maga után.

A banántrükk lényege, hogy más termék kódját üti be a vásárló az önkiszolgáló kasszánál

Forrás: MW

Miért banántrükk?

Az eset azért kapta a banántrükk elnevezést, mert Nyugat-Európában szinte minden élelmiszert is forgalmazó üzlet önkiszolgáló kasszájában az első, legolcsóbb opcióként jelenik meg. Ezért a vevők rendszeresen éltek azzal a lehetőséggel, hogy a megvásárolt terméket banánként ütötték be a kasszába. Ezzel egyrészt pénzt takarítottak meg, de a trükknek pszichológiai háttere is van, a lebukott vásárlók többször is arra hivatkoztak, hogy ha már ők végzik el a munkát a bolti dolgozók helyett, akkor úgymond ennyi „kedvezmény” nekik is jár. Nyugat-Európában a banántrükk olyannyira elszaporodott, hogy több helyen speciális védelmi rendszereket kellett bevezetni ellene. Szakértők szerint az sem kizárt, hogy hamarosan a hazai üzletek is szigorításokra kényszerülnek.

Egyelőre jóhiszeműen állnak a kérdéshez

A banántrükk, azaz a bolti csalások hazai megjelenéséről próbáltunk kereskedelmi dolgozóktól is érdeklődni, ám mindenhol azt a választ kaptuk, hogy az üzletláncukat érintő kérdésekről helyben nem nyilatkozhatnak. Nem hivatalosan néhányan elmondták, tapasztaltak már ilyen eseteket, de általában jóhiszeműen állnak a kérdéshez, azaz egyelőre inkább úgy fogják fel, hogy a „lebukott vevő” nem szándékosan, hanem tévedésből jelölt meg más árú terméket, mint amit valójában vásárolni akart.