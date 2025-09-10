32 perce
Így terjed a banántrükk - Ön ugye nem alkalmazza? A hazai boltokban is sokan élnek ezzel a csalási módszerrel
Átalakulóban a kereskedelem, már nemcsak a nagy áruházláncok szuper- és hipermarketeiben találkozhatunk önkiszolgáló kasszákkal, hanem egyre több közepes méretű bolt is hadrendbe állítja ezeket. Az önkiszolgáló kasszáknál történő fizetés ugyanakkor ügyeskedésre, csalásra is több lehetőséget kínál, így hazánkban is egyre inkább terjedőben van a köznyelvben banántrükknek nevezett módszer.
A banántrükk rendkívül egyszerű, a vásárló az online kasszánál – kihasználva azt, hogy a bolti személyzet nincs jelen – nem a megvásárolt drágább termék, például a szőlő vagy avokádó kódját üti be, hanem a jóval olcsóbb banánét. Miután a mérleg a tényleges árucikket nem ismeri fel, csupán annak tömegét érzékeli, így a vevő nagyon egyszerűen tudja akár jelentős összeggel is csökkenteni fizetési kötelezettségét. A csalási módszer természetesen nemcsak gyümölcsök esetén működhet, bármi olyan árucikknél alkalmazható, amelynél nem előre csomagolt termék nyomtatott vonalkódját kell beolvastatnunk, hanem mi magunk tesszük azt rá az árucikkre. Így lehet könnyen vizes zsemle a jóval olcsóbb császárzsemléből, vagy lecsópaprika a méregdrága kaliforniai paprikából. Ez a módszer csalásnak számít, ami akár rendőrségi eljárást is vonhat maga után.
Miért banántrükk?
Az eset azért kapta a banántrükk elnevezést, mert Nyugat-Európában szinte minden élelmiszert is forgalmazó üzlet önkiszolgáló kasszájában az első, legolcsóbb opcióként jelenik meg. Ezért a vevők rendszeresen éltek azzal a lehetőséggel, hogy a megvásárolt terméket banánként ütötték be a kasszába. Ezzel egyrészt pénzt takarítottak meg, de a trükknek pszichológiai háttere is van, a lebukott vásárlók többször is arra hivatkoztak, hogy ha már ők végzik el a munkát a bolti dolgozók helyett, akkor úgymond ennyi „kedvezmény” nekik is jár. Nyugat-Európában a banántrükk olyannyira elszaporodott, hogy több helyen speciális védelmi rendszereket kellett bevezetni ellene. Szakértők szerint az sem kizárt, hogy hamarosan a hazai üzletek is szigorításokra kényszerülnek.
Egyelőre jóhiszeműen állnak a kérdéshez
A banántrükk, azaz a bolti csalások hazai megjelenéséről próbáltunk kereskedelmi dolgozóktól is érdeklődni, ám mindenhol azt a választ kaptuk, hogy az üzletláncukat érintő kérdésekről helyben nem nyilatkozhatnak. Nem hivatalosan néhányan elmondták, tapasztaltak már ilyen eseteket, de általában jóhiszeműen állnak a kérdéshez, azaz egyelőre inkább úgy fogják fel, hogy a „lebukott vevő” nem szándékosan, hanem tévedésből jelölt meg más árú terméket, mint amit valójában vásárolni akart.
Mit mond a rendőrség?
A bolti csalások témakörével testvérlapunk, a bama.hu is foglalkozott, amely a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is megkérdezte arról, mennyire szaporodtak el a bolti lopások az önkiszolgáló kasszák megjelenése után, ám a rendőrség a lopásokon belül nem vezet külön kimutatást a bolti lopásokról. Azt azonban hozzátették, hogy „aki üzletből kísérel meg értékeket eltulajdonítani, az szabálysértést, minősítő körülmény esetén pedig bűncselekményt követ el. Aki ötvenezer forintot meg nem haladó értékre lopást követ el, vagy azt megkísérli, az tulajdon elleni szabálysértést valósít meg, amely 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásával fenyegetett cselekmény. A tulajdon elleni szabálysértés elkövetőjét a rendőrség a gyorsított bírósági eljáráson való részvétel biztosítása érdekében a bírósági tárgyalásig, de legfeljebb 72 órára őrizetbe veheti. Súlyosabb következménnyel járhat, ha a lopással okozott kár meghaladja az 50.000 forintot, vagy a bolti lopást bűnszövetségben, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal – áruvédelmi eszköz megrongálásával, eltávolításával – követik el. Ilyen esetben az elkövetőnek bűncselekmény elkövetése miatt kell felelnie. Aki az önkiszolgáló kasszánál trükközik azzal, hogy más termék kódját húzza le, az összeghatártól függetlenül is bűncselekményt követ el, azonban ez nem lopásnak minősül, hanem információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásnak.”