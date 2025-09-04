Sok pénz múlhat rajta! Tisztában van azzal, hogyan kell kitölteni ezt a fontos dokumentumot?

A baleseti bejelentő – közismert nevén: kék-sárga kárbejelentő – egy hivatalos dokumentum, amelyet közúti baleset esetén a részt vevő feleknek, általában a két gépjármű vezetőjének kell közösen kitölteniük abban az esetben, ha nincs személyi sérülés és a felek között nem merülnek fel viták, azaz valamennyi érintett fél egyetért abban, hogy a baleset körülményeit nem szükséges rendőri intézkedés mellett tisztázni. Mindez azért szükséges, mert a biztosítók a dokumentumon feltüntetett adatok alapján indítják el a kárrendezés folyamatát, vagyis a baleseti bejelentő képezi alapját annak a vizsgálatnak, amely lezárultával hozzájuthatunk a biztosítási összeghez. Ennek ellenére sokan nincsenek tisztában a baleseti bejelentő kitöltésének módjával.

Így néz ki a hivatalos baleseti bejelentő. Célszerű magunknál tartani az autónkban ezt a dokumentumot. Forrás: elasticcar.hu

Hogyan töltsük ki a baleseti bejelentőt?

A baleseti bejelentő helyes kitöltéséhez a legegyszerűbben az interneten kaphatunk útmutatást. Számos weboldal foglalkozik ezzel a témával, köztük tematikus honlapok, de általában a biztosítók hivatalos felületei is tartalmaznak erre vonatkozóan információkat. Eszerint a baleseti bejelentőt két példányban, a balesetben érintett járművezetőknek közösen kell kitölteniük, s azt mindkettejüknek alá kell írniuk, hogy a dokumentum érvényes legyen. A nyomtatványon fel kell tüntetni a baleset pontos dátumát és helyszínét, az érintett járművek és személyek – a járművezetők mellett az esetleges tanúk – adatait, valamint a baleset leírását, amelyhez egy rajz is tartozik a járművek baleset utáni helyzetéről. Ha nincs sérült, és a felelősség is egyértelmű, akkor ez a dokumentum elegendő a biztosító felé történő kárigény benyújtásához.

A kitöltés menete

A baleseti bejelentő kitöltése a következő lépésekben történik. Először fel kell tüntetni a baleset körülményeit:

a baleset dátuma és helyszíne

a baleset típusának leírása

a járművek elhelyezkedése a baleset után (a bejelentő rajzot is tartalmaz, amely segít ábrázolni, hogy a járművek hogyan helyezkedtek el a baleset után)

Azt követően vegyük fel a baleset résztvevőinek adatait:

személyes adatok (járművezetők neve, címe, gépjárműveik rendszámai, biztosítóik adatai)

az esetleges tanúk adatai

Mindezek után készítsünk rövid írásos feljegyzést a baleset körülményeinek magyarázatára, végül aláírásainkkal igazoljuk, hogy a bejegyzett információk pontosak, és nincs vita a baleset körülményeiről.