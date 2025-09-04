szeptember 4., csütörtök

Kárrendezés

1 órája

Sok pénz múlhat rajta! Tisztában van azzal, hogyan kell kitölteni ezt a fontos dokumentumot?

Címkék#kárigény#biztosítás#biztosító#közlekedés#kárrendezés

A közúti balesetek során keletkezett károk rendezése gyakran hosszadalmas procedúra elé állítja a járművek üzembentartóit. Mindez kiküszöbölhető, vagy a folyamat leegyszerűsíthető, illetve akár fel is gyorsítható, ha kárigényünket a hivatalos baleseti bejelentő csatolásával jelezzük a biztosító felé.

Gyuricza Ferenc
Közlekedési baleset során töltsük ki a baleseti bejelentőt

Közlekedési baleset során töltsük ki a baleseti bejelentőt

Fotó: Illusztráció/Gyuricza Ferenc

A baleseti bejelentő – közismert nevén: kék-sárga kárbejelentő – egy hivatalos dokumentum, amelyet közúti baleset esetén a részt vevő feleknek, általában a két gépjármű vezetőjének kell közösen kitölteniük abban az esetben, ha nincs személyi sérülés és a felek között nem merülnek fel viták, azaz valamennyi érintett fél egyetért abban, hogy a baleset körülményeit nem szükséges rendőri intézkedés mellett tisztázni. Mindez azért szükséges, mert a biztosítók a dokumentumon feltüntetett adatok alapján indítják el a kárrendezés folyamatát, vagyis a baleseti bejelentő képezi alapját annak a vizsgálatnak, amely lezárultával hozzájuthatunk a biztosítási összeghez. Ennek ellenére sokan nincsenek tisztában a baleseti bejelentő kitöltésének módjával.

Így néz ki a hivatalos baleseti bejelentő. Célszerű magunknál tartani az autónkban ezt a dokumentumot.
Így néz ki a hivatalos baleseti bejelentő. Célszerű magunknál tartani az autónkban ezt a dokumentumot. Forrás: elasticcar.hu

Hogyan töltsük ki a baleseti bejelentőt?

A baleseti bejelentő helyes kitöltéséhez a legegyszerűbben az interneten kaphatunk útmutatást. Számos weboldal foglalkozik ezzel a témával, köztük tematikus honlapok, de általában a biztosítók hivatalos felületei is tartalmaznak erre vonatkozóan információkat. Eszerint a baleseti bejelentőt két példányban, a balesetben érintett járművezetőknek közösen kell kitölteniük, s azt mindkettejüknek alá kell írniuk, hogy a dokumentum érvényes legyen. A nyomtatványon fel kell tüntetni a baleset pontos dátumát és helyszínét, az érintett járművek és személyek – a járművezetők mellett az esetleges tanúk – adatait, valamint a baleset leírását, amelyhez egy rajz is tartozik a járművek baleset utáni helyzetéről. Ha nincs sérült, és a felelősség is egyértelmű, akkor ez a dokumentum elegendő a biztosító felé történő kárigény benyújtásához. 

A kitöltés menete

A baleseti bejelentő kitöltése a következő lépésekben történik. Először fel kell tüntetni a baleset körülményeit:

  • a baleset dátuma és helyszíne
  • a baleset típusának leírása
  • a járművek elhelyezkedése a baleset után (a bejelentő rajzot is tartalmaz, amely segít ábrázolni, hogy a járművek hogyan helyezkedtek el a baleset után)

Azt követően vegyük fel a baleset résztvevőinek adatait:

  • személyes adatok (járművezetők neve, címe, gépjárműveik rendszámai, biztosítóik adatai)
  • az esetleges tanúk adatai

Mindezek után készítsünk rövid írásos feljegyzést a baleset körülményeinek magyarázatára, végül aláírásainkkal igazoljuk, hogy a bejegyzett információk pontosak, és nincs vita a baleset körülményeiről.

A baleseti bejelentő előnyei

A baleseti bejelentő kitöltése több szempontból is előnyös. Mivel a bejelentőt a felek közvetlenül kitöltik, a biztosítók gyorsabban el tudják bírálni az ügyet. A bejelentő kitöltésével a baleset nem kerül a rendőrség elé, ha az nem okozott személyi sérülést. A biztosítók a bejelentőt alapul véve dönthetnek a felelősségről, így a felek közötti megállapodás gyorsabban lezárulhat.

Mire kell figyelni kitöltéskor?

Olvashatóság: stresszes helyzetben könnyen hibázhatunk, ügyeljen arra, hogy minden adat jól olvasható legyen, mert a pontatlan, hiányos vagy olvashatatlan információ nagyban nehezíti a kárrendezési folyamatot.

Pontosság: minden adat (időpont, név, rendszám) legyen helyes, mert utólag már nehéz javítani vagy kiegészíteni.

Felelősség elismerése: nem kötelező, de jelentősen gyorsíthatja a kárrendezést, ha a vétkes fél ezt a papíron is rögzíti.

Tanúk feltüntetése: amennyiben vannak tanúk, érdemes felírni a nevüket, elérhetőségüket.

Fotódokumentáció: segíthet a vitás kérdések rendezésében.

További fontos tudnivalók

A baleseti bejelentőt csak abban az esetben lehet kitölteni, ha mindkét fél beleegyezik, hogy nem szükséges rendőri eljárás. A bejelentőt a baleset helyszínén kell kitölteni, és mindkét fél aláírásával el kell látni. A baleseti bejelentő nem a rendőrség, hanem a biztosítók számára készült, így a hatóságok nem érintettek az ügyben, ha a baleset során nem keletkezett személyi sérülés. Ha a baleset súlyosabb, vagy ha vita merül fel a felelősség kérdésében, akkor rendőrségi eljárás szükséges. Miután mindkét fél kitöltötte a baleseti bejelentőt, azt el kell juttatni a biztosítókhoz. Ezt általában postai úton, faxon vagy online módon is megtehetjük. Az online rendszerek használata gyorsabbá teszi a folyamatot, így egyre inkább előnyben részesítik a digitális formákat. A károkozó félnek öt munkanapon belül kell jeleznie a kárt a saját biztosítójánál, a károsult fél pedig 30 napon belül jelezheti kártalanítási igényét.

Honnan szerezhetjük be a baleseti bejelentőt, vagy mi helyettesítheti azt?

Ha nem rendelkezünk baleseti bejelentővel, akkor az letölthető az internetről is. Célszerű ezt a dokumentumot magunknál tartani, hiszen egy esetleges baleset során könnyebben el tudjuk indítani a kárrendezés folyamatát. Ha még sincs kéznél baleseti bejelentő, akkor a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) kárbejelentő alkalmazását is használhatjuk, illetve végső esetben akár egy sima papírlapon is rögzíthetjük az adatokat.

Mi a teendő, ha a károkozó nem ismeri el felelősségét?

Amennyiben a károkozó nem ismeri el a felelősségét, vagy személyi sérülés történt, mindenképpen hívjuk ki a rendőrséget, mert ilyenkor az általuk készített jegyzőkönyv lesz a kárrendezés alapja.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
