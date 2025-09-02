Karambol a zalai 86-oson: nem fogadta el a magyarok segítségét a kamionos, késő estig elhúzódott a mentés

A baleset 16 óra előtt történt, majd a sérültet mintegy másfél órás erőfeszítések árán sikerült a mentőknek szállítható állapotba hozniuk, csak utána szállt fel vele a mentőhelikopter. Ezt követte a helyszínelés, amit körülbelül hat órára fejeztek be a rendőrök. A balesetben összetört, mozgásképtelenné vált személygépkocsi elszállítása is gyorsan megtörtént, ám a szlovén rendszámú kamion tulajdonosa nem fogadta el a magyar műszaki mentők segítségét, ezért a szomszédos országból érkezett egy csapat, amelynek tagjai többszöri próbálkozás után, 22.15 órára tudták csak befejezni a 86-os út padkáján álló járműszerelvény mentését. Az észak-déli közlekedési folyosó érintett szakaszán addig mindvégig érvényben volt a lezárás, a forgalmat Lentin keresztül terelték el. A kamionnak az első futóműve sérült.

A hétfői balesetben érintett szlovén rendszámú kamion

Fotó: Gyuricza Ferenc