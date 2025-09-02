szeptember 2., kedd

El kellett terelni a forgalmat

1 órája

Karambol a zalai 86-oson: nem fogadta el a magyarok segítségét a kamionos, késő estig elhúzódott a mentés

Címkék#86-os főút#kamion#baleset#műszaki mentés#közlekedés

A késő esti órákig elhúzódott annak a szlovén kamionnak a műszaki mentése, amely hétfő délután ütközött össze egy személygépkocsival a 86-os úton, a belsősárdi elágazó közelében. Mint azt már megírtuk, a balesetben egy német anyanyelvű idősebb férfi szenvedett súlyos, életveszélyes sérüléseket, amiatt őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Gyuricza Ferenc

A baleset 16 óra előtt történt, majd a sérültet mintegy másfél órás erőfeszítések árán sikerült a mentőknek szállítható állapotba hozniuk, csak utána szállt fel vele a mentőhelikopter. Ezt követte a helyszínelés, amit körülbelül hat órára fejeztek be a rendőrök. A balesetben összetört, mozgásképtelenné vált személygépkocsi elszállítása is gyorsan megtörtént, ám a szlovén rendszámú kamion tulajdonosa nem fogadta el a magyar műszaki mentők segítségét, ezért a szomszédos országból érkezett egy csapat, amelynek tagjai többszöri próbálkozás után, 22.15 órára tudták csak befejezni a 86-os út padkáján álló járműszerelvény mentését. Az észak-déli közlekedési folyosó érintett szakaszán addig mindvégig érvényben volt a lezárás, a forgalmat Lentin keresztül terelték el. A kamionnak az első futóműve sérült. 

A hétfői balesetben érintett szlovén rendszámú kamion
A hétfői balesetben érintett szlovén rendszámú kamion
Fotó: Gyuricza Ferenc

 

 

