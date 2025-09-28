szeptember 28., vasárnap

A közút nem versenypálya

6 órája

Egymást érik a balesetek a felújítás alatt álló autópálya-szakaszokon (videó)

A nyári átmeneti leállást követően a közelmúltban újra elkezdődtek a felújítási és karbantartási munkálatok a hazai gyorsforgalmi úthálózaton. Emiatt többek közt az M7-es autópályán is sávlezárások és terelések nehezítik a közlekedést, de a járművezetők egy része mintha nem akarna tudomást venni erről, s akár emberéleteket is veszélyeztetve, hatalmas sebességgel, figyelmetlenül haladnak át a felújítás alatt lévő szakaszokon, futnak bele munkagépekbe, vagy okoznak egyéb módon baleseteket.

Gyuricza Ferenc

Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. legújabb edukációs kisfilmje, amely „a közút nem versenypálya” szlogennel a türelmes, szabályos közlekedés és az odafigyelés fontosságát hangsúlyozza. Az állami cég sajtóközleménye kiemeli: mintha elfelejtettük volna, hogy a közlekedésben nem a gyorsaság az elsődleges cél, hanem a biztonság. Szinte hétről hétre látni ugyanis olyan baleseteket bemutató videókat a sajtóban vagy a közösségi felületeken, amelyek figyelmetlen vezetés vagy a közlekedési szabályok – például a sebességkorlátozás – be nem tartása miatt következnek be a gyorsforgalmi úthálózaton. Jelenleg a Zalából a fővárosba vezető M7-es autópályán is sávlezárások és terelések nehezítik a közlekedést. Információink szerint pénteken is történt egy olyan baleset az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, amit a sofőr figyelmetlensége okozott. Egy szlovák rendszámú személygépkocsi annak ellenére nagy sebességgel hajtott neki a gépi kaszálást biztosító munkagép úgynevezett ütközéscsillapító felépítményének, hogy a sávlezárásra nemcsak feliratok figyelmeztettek, de több sárgán villogó lámpát használó jármű is jelezte azt előzetesen. 

Szinte hetente történnek balesetek a felújítás alatt lévő autópálya-szakaszokon
Kampány a balesetek megelőzése érdekében

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. idén már hetedik alkalommal indított kampányt a biztonságos közlekedés érdekében. Ezúttal egy kisfilmet készítettek, amelyben a társaság elnök-vezérigazgatója, Bartal Tamás, a Hungarian Police Rallye Team pilótájával, Hoffer Zsolt alezredes vezetéstechnikai oktatóval együtt mutatja be, milyen hibákat követnek el a sofőrök a sávzárásoknál. A film egy lezárt szakaszon, biztonságos körülmények között készült, s azt modellezik benne, hogyan ne, majd pedig azt, hogyan vezessünk helyesen és szabályosan, amikor az útfelújítások miatti sávzárásokkal találkozunk. A látottak elemzését követően hasznos gyakorlati tanácsokkal is ellátják a közlekedőket arról, hogy mire kell fokozottan figyelni ezekben a helyzetekben.

 

 

