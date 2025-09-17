Te csak nyáron jársz a Balatonra? Jó nagy hibát követsz el! Mutatjuk a titkokat

A Balatonról sokaknak még mindig a júliusi hőség, a zsúfolt strandok és a főszezon jut eszébe. Pedig a tó igazi varázsa sokszor csak akkor mutatkozik meg, amikor elül a nyári nyüzsgés. A balatoni utószezon – vagy inkább őszi szezon – egészen más arcot ad a térségnek. Erről beszélgettünk két keszthelyi vendéglátóval: Domonkos Gáborral, a Kristály Hotel igazgatójával és Vass Ákossal, a Pajti és a Nemszomszéd tulajdonosával.

Szeptemberi titok: miért jobb a balatoni utószezon, mint a nyár közepe?

Fotó: Mészáros Annarózsa

Balatoni utószezon: last minute vendégek és rövid tartózkodások

– A nyár összességében jól sikerült, bár az időjárás hullámzása érezhető volt – mondja Domonkos Gábor. – A vendégszám gyakorlatilag a korábbi évek szintjén alakult, minimális eltérésekkel. Ami viszont egyre inkább jellemző: a vendégek ad hoc döntenek, sokszor csak az utolsó pillanatban foglalnak szállást. Ez a szakmának kihívás, mert nehéz előre tervezni munkaerőben és alapanyagban.

A Balatonra érkezők többsége nyáron két-három éjszakát marad, de előfordul, hogy valaki csak egyetlen napra ugrik le – akár egy rendezvény miatt, akár átutazóban.

Az őszi Balaton más vendégkört vonz

Szeptemberben megváltozik a kép: kevesebb a család, hiszen megkezdődött a tanév, helyettük más vendégkör érkezik. – Ilyenkor indul meg az indián nyár: a kerékpárosok, kirándulók, kisebb csoportok ilyenkor fedezik fel igazán a környéket. Ez nem a főszezon kitolása, hanem egy külön, nyugodtabb, de értékesebb időszak. Ráadásul úgy látjuk, az őszi vendég többet is költ, mint a nyári – teszi hozzá Domonkos Gábor.

A városi vendéglátás nyara: rekord és kontrasztok

Más szemszögből látta a szezont Vass Ákos, aki a belvárosi Pajti és Nemszomszéd vendéglátóhelyeket vezeti: – Nekünk ez volt eddig a legerősebb nyarunk. A sok eső és a kevés strandolós nap miatt rengetegen keresték a várost és az éttermeket. A Pajtiban telt ház volt, viszont a part menti borozóban és a strandon már gyengébben ment, mert ott inkább a napsütés hozza be a vendéget.

A nyár végével sokan elbúcsúznak a Balatontól, pedig ilyenkor mutatja meg igazán nyugodt, felfedezésre hívó arcát

Fotó: Mészáros Annarózsa

A hétvégék még nyáriasak, a hétköznapok szürkék

Az utószezon Ákos szerint kettős: a hétvégék még mindig erősek, sokszor a nyár hangulatát idézik, de hétköznaponként érezhetően visszaesik a forgalom. – Szeptember közepén mindig átállás kezdődik. Visszaépítjük a repertoárba a menüt, készülünk a törzsközönségre. Ilyenkor már nem a turisták tartják el a helyet, hanem a helyiek és a visszajárók. Az időjárás pedig továbbra is kulcsfontosságú: egy napsütéses októberi szombat akár egy nyári nap forgalmát is hozhatja.