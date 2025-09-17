szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+18
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem húzták ki a dugót a tóból

2 órája

Te csak nyáron jársz a Balatonra? Jó nagy hibát követsz el! Mutatjuk a titkokat

Címkék#vendégkör#Domonkos Gábor#balatoni utószezon#pajti nemszomszéd#Vass Ákos

A nyár végével sokan elbúcsúznak a Balatontól, pedig ilyenkor mutatja meg igazán nyugodt, felfedezésre hívó arcát. A balatoni utószezon nem a főszezon meghosszabbítása, hanem egy külön időszak, amely más vendégkört, más hangulatot és sokszor gazdagabb élményeket kínál. Szállodások és vendéglátósok szerint szeptemberben és októberben is bőven van élet a tónál – csak épp más ritmusban.

Mészáros Annarózsa

A Balatonról sokaknak még mindig a júliusi hőség, a zsúfolt strandok és a főszezon jut eszébe. Pedig a tó igazi varázsa sokszor csak akkor mutatkozik meg, amikor elül a nyári nyüzsgés. A balatoni utószezon – vagy inkább őszi szezon – egészen más arcot ad a térségnek. Erről beszélgettünk két keszthelyi vendéglátóval: Domonkos Gáborral, a Kristály Hotel igazgatójával és Vass Ákossal, a Pajti és a Nemszomszéd tulajdonosával.

balatoni utószezon
Szeptemberi titok: miért jobb a balatoni utószezon, mint a nyár közepe?
Fotó: Mészáros Annarózsa

Balatoni utószezon: last minute vendégek és rövid tartózkodások

– A nyár összességében jól sikerült, bár az időjárás hullámzása érezhető volt – mondja Domonkos Gábor. – A vendégszám gyakorlatilag a korábbi évek szintjén alakult, minimális eltérésekkel. Ami viszont egyre inkább jellemző: a vendégek ad hoc döntenek, sokszor csak az utolsó pillanatban foglalnak szállást. Ez a szakmának kihívás, mert nehéz előre tervezni munkaerőben és alapanyagban.

A Balatonra érkezők többsége nyáron két-három éjszakát marad, de előfordul, hogy valaki csak egyetlen napra ugrik le – akár egy rendezvény miatt, akár átutazóban.

Az őszi Balaton más vendégkört vonz

Szeptemberben megváltozik a kép: kevesebb a család, hiszen megkezdődött a tanév, helyettük más vendégkör érkezik. – Ilyenkor indul meg az indián nyár: a kerékpárosok, kirándulók, kisebb csoportok ilyenkor fedezik fel igazán a környéket. Ez nem a főszezon kitolása, hanem egy külön, nyugodtabb, de értékesebb időszak. Ráadásul úgy látjuk, az őszi vendég többet is költ, mint a nyári – teszi hozzá Domonkos Gábor.

A városi vendéglátás nyara: rekord és kontrasztok

Más szemszögből látta a szezont Vass Ákos, aki a belvárosi Pajti és Nemszomszéd vendéglátóhelyeket vezeti: – Nekünk ez volt eddig a legerősebb nyarunk. A sok eső és a kevés strandolós nap miatt rengetegen keresték a várost és az éttermeket. A Pajtiban telt ház volt, viszont a part menti borozóban és a strandon már gyengébben ment, mert ott inkább a napsütés hozza be a vendéget.

balatoni utószezon
A nyár végével sokan elbúcsúznak a Balatontól, pedig ilyenkor mutatja meg igazán nyugodt, felfedezésre hívó arcát
Fotó: Mészáros Annarózsa

A hétvégék még nyáriasak, a hétköznapok szürkék

Az utószezon Ákos szerint kettős: a hétvégék még mindig erősek, sokszor a nyár hangulatát idézik, de hétköznaponként érezhetően visszaesik a forgalom. – Szeptember közepén mindig átállás kezdődik. Visszaépítjük a repertoárba a menüt, készülünk a törzsközönségre. Ilyenkor már nem a turisták tartják el a helyet, hanem a helyiek és a visszajárók. Az időjárás pedig továbbra is kulcsfontosságú: egy napsütéses októberi szombat akár egy nyári nap forgalmát is hozhatja.

Nem utószezon, hanem új szezon

Mindkét megszólaló egyetért abban, hogy a Balaton sokkal több, mint egy két hónapos nyári élmény. Az ősz másfajta vendégkört vonz, a tó csendesebb, nyugodtabb, és ilyenkor kerülnek előtérbe azok a lehetőségek, amelyek a nyári hőségben háttérbe szorulnak: a túrázás, a kerékpározás, a gasztronómia, a kulturális programok.

Ahogy Domonkos Gábor fogalmazott: – A Balatonnak minden évszakban saját szezonja van. A tó nem zár be szeptember elsején – csak egyszerűen más arcát mutatja.

balatoni utószezon
Szállodások és vendéglátósok szerint szeptemberben és októberben is bőven van élet a tónál – csak épp más ritmusban.
Fotó: Mészáros Annarózsa

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu