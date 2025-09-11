Meddig lesz biztonságos a Balaton vízellátása? Hatalmas fejlesztés a tó körül

Keszthelyen tartották a „Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés” című projekt sajtónyilvános bemutatóját, amelyet a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szervezett. A társaság évtizedek óta kiemelten kezeli a térség víziközmű-hálózatának fejlesztését, különös figyelemmel a fenntartható vízgazdálkodásra és a klímaváltozás hatásainak mérséklésére.

A „Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés” című projektet Keszthelyen mutatták be, ahol a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szakemberei ismertették a több milliárd forintos fejlesztési koncepció részleteit

Fotó: Mészáros Annarózsa

A Balaton és térsége ivóvízellátása h osszú távon és biztonságosan

Kovács Anita, a DRV Zrt. igazgatási és kommunikációs vezetője a rendezvényen kiemelte: "A projektet az a cél hívta életre, hogy a Balaton és környéke ivóvízellátása hosszú távon is biztonságosan, fenntartható módon és gazdaságosan működjön. Törekszünk arra, hogy javuljon az ivóvíz minősége, valamint a térség többlet vízmennyiséget kaphasson a karsztvízbázisokból és a Mura folyóból. Ezzel kiválthatjuk a Balaton partján elhelyezkedő, mára jelentős rekonstrukcióra szoruló vízkivételi műveket".

Kovács Anita, a DRV Zrt. igazgatási és kommunikációs vezetője

Fotó: Mészáros Annarózsa

Finanszírozás uniós és hazai forrásokból

A több mint 3 milliárd forintos támogatással megvalósuló előkészítési projekt a

Széchenyi 2020 program keretében indult,

majd a KEHOP+ pályázati forrás segítségével folytatódott,

és a Széchenyi Terv Plusz keretében fejeződik be.

A magyar kormány kiemelt, majd nemzetgazdasági szempontból is fontos beruházássá nyilvánította, s várhatóan 2025 végéig lezárul.

A szezonális vízigény kihívásai

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. számára a Balaton és térsége ivóvízellátásának kérdése az egyik legnagyobb szakmai kihívás, amely évtizedek óta jelentős energiát, költséget és folyamatos fejlesztést igényel. A térségben ugyanis a vízfogyasztás rendkívül szezonális jellegű: a téli alacsony terhelést nyaranta többszörösére növekvő igény követi. Ez nemcsak a mindennapi üzemeltetésben, hanem a teljes közműrendszer működésében komoly feladatokat jelent.

Czipri András, a DRV Zrt. megbízott beruházási és fejlesztési osztályvezetője a projekt bemutatóján hangsúlyozta: "A Balaton térségi víziközmű-rendszer sajátosságai és az elöregedett vezetékek miatt a szolgáltatás biztonsága egyre nehezebben tartható fenn. Ezért volt elengedhetetlen egy hosszútávú fejlesztési koncepció kidolgozása, amely egyszerre válaszol a szezonális ingadozásokra és az infrastruktúra állapotára. A cél egy olyan rendszer kiépítése, amely stabil, fenntartható és képes biztosítani a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet a térség településeinek".