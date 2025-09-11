szeptember 11., csütörtök

Meddig lesz biztonságos a Balaton vízellátása? Hatalmas fejlesztés a tó körül

Címkék#körvezeték#vízbázis#beruházás#tervezés#Balaton#DRV Zrt.#ívóvíz

A Balaton vízellátása hosszú távon is biztonságosabbá és fenntarthatóbbá válhat. A „Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés” című projektet a miap mutatták be Keszthelyen. A cél, hogy a tó térségében élők és a turizmus növekvő vízigénye hosszú távon is biztonságosan kielégíthető legyen.

Mészáros Annarózsa

Keszthelyen tartották a Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés című projekt sajtónyilvános bemutatóját, amelyet a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szervezett. A társaság évtizedek óta kiemelten kezeli a térség víziközmű-hálózatának fejlesztését, különös figyelemmel a fenntartható vízgazdálkodásra és a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. 

Balaton és térsége ivóvízellátás
A „Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés” című projektet Keszthelyen mutatták be, ahol a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szakemberei ismertették a több milliárd forintos fejlesztési koncepció részleteit
Fotó: Mészáros Annarózsa

A Balaton és térsége ivóvízellátása hosszú távon és biztonságosan

Kovács Anita, a DRV Zrt. igazgatási és kommunikációs vezetője a rendezvényen kiemelte: "A projektet az a cél hívta életre, hogy a Balaton és környéke ivóvízellátása hosszú távon is biztonságosan, fenntartható módon és gazdaságosan működjön. Törekszünk arra, hogy javuljon az ivóvíz minősége, valamint a térség többlet vízmennyiséget kaphasson a karsztvízbázisokból és a Mura folyóból. Ezzel kiválthatjuk a Balaton partján elhelyezkedő, mára jelentős rekonstrukcióra szoruló vízkivételi műveket".

Balaton és térsége ivóvízellátás
Kovács Anita, a DRV Zrt. igazgatási és kommunikációs vezetője
Fotó: Mészáros Annarózsa

Finanszírozás uniós és hazai forrásokból

A több mint 3 milliárd forintos támogatással megvalósuló előkészítési projekt a 

  • Széchenyi 2020 program keretében indult,  
  • majd a KEHOP+ pályázati forrás segítségével folytatódott, 
  • és a Széchenyi Terv Plusz keretében fejeződik be. 
    A magyar kormány kiemelt, majd nemzetgazdasági szempontból is fontos beruházássá nyilvánította, s várhatóan 2025 végéig lezárul.

A szezonális vízigény kihívásai

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. számára a Balaton és térsége ivóvízellátásának kérdése az egyik legnagyobb szakmai kihívás, amely évtizedek óta jelentős energiát, költséget és folyamatos fejlesztést igényel. A térségben ugyanis a vízfogyasztás rendkívül szezonális jellegű: a téli alacsony terhelést nyaranta többszörösére növekvő igény követi. Ez nemcsak a mindennapi üzemeltetésben, hanem a teljes közműrendszer működésében komoly feladatokat jelent.

Czipri András, a DRV Zrt. megbízott beruházási és fejlesztési osztályvezetője a projekt bemutatóján hangsúlyozta: "A Balaton térségi víziközmű-rendszer sajátosságai és az elöregedett vezetékek miatt a szolgáltatás biztonsága egyre nehezebben tartható fenn. Ezért volt elengedhetetlen egy hosszútávú fejlesztési koncepció kidolgozása, amely egyszerre válaszol a szezonális ingadozásokra és az infrastruktúra állapotára. A cél egy olyan rendszer kiépítése, amely stabil, fenntartható és képes biztosítani a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet a térség településeinek".

Balaton és térsége ivóvízellátás
Czipri András, a DRV Zrt. megbízott beruházási és fejlesztési osztályvezetője mutatta be a projektet
Fotó: Mészáros Annarózsa

Új vízbázisok és körvezeték-rendszer a tó tehermentesítésére

A projekt előkészítését uniós és hazai költségvetési forrásokból finanszírozzák. A tervezés költségei meghaladják a 2,7 milliárd forintot, amelyhez a KEHOP pályázati rendszer első szakaszában 2,6 milliárd forint támogatást használtak fel. A most futó KEHOP+ szakasz további 540 millió forintos támogatási kerettel biztosítja az előkészítő munkák folytatását. Az ütemezés szerint a tervezés 2022–2024 között zajlott, az engedélyezési eljárások pedig jelenleg is folyamatban vannak.

A fejlesztési koncepció lényege, hogy a Balaton térségi vízellátásban csökkenjen a tó, mint sérülékeny vízbázis szerepe, és helyette a karsztvízbázisok (Nyirád, Kincsesbánya, Várpalota), valamint a Mura folyó vízkészlete kapjon nagyobb szerepet. A tervek szerint egy dupla körvezeték rendszer épül ki a Balaton körül, amely lehetővé teszi a víz rugalmas kormányzását az egyes bázisok között. Ez a beruházás mintegy 750 ezer folyóméter új vezeték megépítését, valamint több ezer köbméteres tárolók, víztornyok és nyomásfokozók létesítését jelenti.

Balaton és térsége ivóvízellátás
Forrás: DRV Zrt.

Jelentős vízkapacitás-fejlesztések Nyirádtól a Muráig

A vízbázis-fejlesztések tervezett éves kapacitásai is jelentősek: 

  • Nyirád 25 millió m³, 
  • Kincsesbánya 13 millió m³, míg a 
  • Mura-parti vízkivétel 18 millió m³ ivóvizet biztosíthat. Ezek az új források lehetővé tennék, hogy a Balaton, mint vízbázis teljes mértékben tehermentesüljön, így a tó vízminősége és vízszintje nem befolyásolná a térség ivóvízellátását.

Környezetvédelmi és megújuló energiás elemek a koncepcióban

A projekt harmadik pillére a környezetvédelemhez kapcsolódik: a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás fejlesztése, valamint a megújuló energiák bevonása. 100 km szennyvízcsatorna felújítása, két szennyvíztisztító telep (Balatonfüred és Balatongyörök) korszerűsítése és öt napelempark létesítése is szerepel a tervek között.

Engedélyezési folyamatok és több ezer ingatlan érintettsége

Czipri András hozzátette: "Ez az előkészítési szakasz rendkívül összetett. Több mint 4800 ingatlan érintettségét kellett felmérnünk, szolgalmi jogi ügyeket rendeznünk, környezeti és vízjogi engedélyeket beszereznünk. Jelenleg 18 engedélyezési csomagból több már rendelkezésre áll, például a Murai és Rákhegyi vízbázisokra, valamint a Balaton déli parti szennyvízcsatorna rekonstrukciójára".

A projekt műszaki nagyságrendje és prioritásai

A projekt kapcsán Krizsán György, a DRV Zrt. fejlesztési főmérnöke hangsúlyozta, hogy a beruházás műszaki tartalma rendkívül összetett és nagyszabású: a projekt három nagy vízbázisra és 17 tervezési szakaszra épül, és a prioritások között első helyen a Kincsesbánya–Rákhegy ága szerepel, amely a Balaton keleti, északkeleti térségében a legkritikusabb mennyiségi és minőségi problémákat hivatott kezelni. Második lépésként a nyirádi vízbázis bővítése és az onnan kiinduló vezetékrendszer összekapcsolása valósulhat meg, míg harmadik ütemben a Mura-ág bevonásával válhat teljessé a biztonságos ellátási rendszer. 

"Hosszú távon abszolút biztonságra törekszünk, de ehhez 20–40 milliárd forintos szakaszos beruházások indítása szükséges. Ezek nem kisebb rekonstrukciók, hanem olyan nagyságrendű műszaki fejlesztések, amelyekkel a jövő vízbiztonságát alapozzuk meg", fogalmazott a főmérnök.

Balaton és térsége ivóvízellátás
Krizsán György, a DRV Zrt. fejlesztési főmérnöke
Fotó: Mészáros Annarózsa

Egyenlőtlen terhelés: a kritikus térségek kihívásai

Hozzátette, a Balaton térsége nem egyenletesen terhelt: míg Keszthely környékén még vannak tartalékok, addig Balatonfüred és Balatonalmádi térségében nyáron sokszor pengeélen táncol a vízellátás, és több egymást követő kánikulai nap esetén a rendszer feszessé válik. 

– Óriási szerencse, hogy a nyirádi víz olyan tiszta és jó minőségű, hogy szinte technológiamentesen fogyasztható. Ez azonban nem mondható el a Balaton partján működő hat felszíni vízműről, amelyek nyári időszakban a tó meleg, szervesanyagban gazdag vizét dolgozzák fel. Bár nagy probléma szerencsére nem volt, de a kihívás egyértelmű: hosszú távon csak új vízbázisokkal és korszerű hálózattal garantálható a biztonságos ellátás – emelte ki Krizsán György.

A projekt előkészítése 2025 végéig tart, és a várakozások szerint a megvalósítás után a Balaton és térsége stabil, fenntartható és jövőbiztos ivóvízellátással rendelkezik majd, amely hosszú távon képes kiszolgálni a lakosságot és a turizmus igényeit egyaránt.

 

