Olyat tudnak ebben az egészségügyi intézményben, amit máshol nem (galéria)

Idén három éves a Balance Medical Center Lentiben. Ünnepség keretében emlékeztek meg az évfordulóról, ahol az egészségcentrum rövid múltjáról, jelenéről és a jövőjéről is szó esett.

A Balance Medical Center ünnepségén dr. Pál Attila beszélt a létesítmény kialakításának körülményeiről

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Balance Medical Center - egyedülálló szolgáltatások

A Thermal Hotel Balance konferenciatermében tartott ünnepségen többen is köszöntötték a megjelenteket a Balance Medical Center megnyitásának harmadik évfordulóján.

Katz Péter, a Lenti Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője nyitotta meg az eseményt és arról beszélt, hogy ez a termék - a gyógyfürdő, a hotel és a egészségcentrum - sikerre van ítélve. Majd Horváth László, Lenti polgármestere beszélt arról, hogy a nagy múltra visszatekintő fürdő fejlődéséhez nagyban hozzájárult a négycsillagos szálloda megépítése, majd az egészségcentrum kialakítása. A komplex turisztikai fejlesztés hatására emelkedett a vendégszám és ezzel az idegenforgalmi adóbevétel is a városban.

Részt vett az eseményen dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke is, aki felidézte a lenti egészségcentrum létrejöttének körülményeit, hogy hogyan is alakították ki azt a gyógycentrumot, mely ma már vonzó célpont komplex szolgáltatásai és főként a hipebár oxigénterápia miatt, melynek vezetője dr. Szolnoki Nikolett hiperbár oxigénterápiás orvos lett.