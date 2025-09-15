1 órája
Olyat tudnak ebben az egészségügyi intézményben, amit máshol nem (galéria)
Évfordulót ünnepeltek hétfőn a zalai városban. Idén három éves a Balance Medical Center Lentiben.
A Balance Medical Center három éves évfordulóján dr. Szolnoki Nikolett beszélt az intézmény múltjáról, jelenéről, jövőjéről
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap
Idén három éves a Balance Medical Center Lentiben. Ünnepség keretében emlékeztek meg az évfordulóról, ahol az egészségcentrum rövid múltjáról, jelenéről és a jövőjéről is szó esett.
Balance Medical Center - egyedülálló szolgáltatások
A Thermal Hotel Balance konferenciatermében tartott ünnepségen többen is köszöntötték a megjelenteket a Balance Medical Center megnyitásának harmadik évfordulóján.
Katz Péter, a Lenti Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője nyitotta meg az eseményt és arról beszélt, hogy ez a termék - a gyógyfürdő, a hotel és a egészségcentrum - sikerre van ítélve. Majd Horváth László, Lenti polgármestere beszélt arról, hogy a nagy múltra visszatekintő fürdő fejlődéséhez nagyban hozzájárult a négycsillagos szálloda megépítése, majd az egészségcentrum kialakítása. A komplex turisztikai fejlesztés hatására emelkedett a vendégszám és ezzel az idegenforgalmi adóbevétel is a városban.
Részt vett az eseményen dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke is, aki felidézte a lenti egészségcentrum létrejöttének körülményeit, hogy hogyan is alakították ki azt a gyógycentrumot, mely ma már vonzó célpont komplex szolgáltatásai és főként a hipebár oxigénterápia miatt, melynek vezetője dr. Szolnoki Nikolett hiperbár oxigénterápiás orvos lett.
Többféle kezelés az egészségcentrumban
Az évfordulón dr. Szolnoki Nikolett, a Balance Medical Center orvosigazgatója visszacsatolt a régi, egy hét Lenti helyrebillenti szlogenre, mely ma már valóban így van, hiszen a Balance Medical Center egyedülálló kezelési lehetőségekkel áll a gyógyulni vágyók rendelkezésére.
- A Balance Medical Center kezdettől különleges gyógyászati központnak indult, hiszen a klasszikus és hagyományos gyógyászati kezelések mellett támogatta a csapatot egy hiperbár oxigénterápia, illetve az antigravitációs futópad, a float spa, a kriokamra, melyek kombinációja az országban máshol nem érhető el. Mostanra komplex prevencióval, gyógyászattal és rehabilitációval foglalkozó neurorehabilitáció és mozgásszervi központ vagyunk. Mindezt tovább fejlesztjük a longevity szemlélettel, ami azt jelenti, hogy minél hosszabb éveket minél nagyobb egészségben éljünk meg. Erre Zalában minden adottság megvan.