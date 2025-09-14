szeptember 14., vasárnap

Jubileumi folklórfesztivált tartottak

55 perce

Minden táncos ott volt a színpadon a Baki Pántlika ünnepén

Címkék#táncegyüttes#Tóth Pista#koreográfia#hagyomány

Már 35 esztendeje annak, hogy az első lelkes kis gyereksereg összegyűlt a baki általános iskolában, hogy megismerkedjen a magyar néptánc alapjaival. Az akkori 10-14 éves kiskamaszok mára felnőttek, de az évek múlásával a néptánc iránti szeretetük nem szűnt meg. Ezt bizonyítja, hogy a Baki Pántlika Néptáncegyüttes fennállásának immár 35. évfordulóját ünnepelhette a hétvégén.

Zaol.hu

- Sok olyan táncos tért vissza hozzánk, aki ennyi év elteltével már gyermekével együtt ropja. Az elmúlt 35 év során együttesünk megismerkedett Magyarország számos tájegységének népi életével, táncával, muzsikájával. Ezekből nyújtottunk át egy-egy csokrot a velünk ünneplő közönségnek – mondta el Baloghné Bacsa Ibolya együttesvezető.

Baki Pántlika Néptáncegyüttes
A Baki Pántlika Néptáncegyüttes fellépése 

Amióta a csoport működik, a zalai tánc mindig része volt a repertoárnak. Egykor Gerencsér Zoltánnal, a KISZÖV táncegyüttes vezetőjével közösen járta gyűjteni a táncokat az együttes alapítója.

- A kutatás alapján született az Aprómurok című szám, amelyből most is felcsendült egy dallam. Azóta számtalan új zalai koreográfia született, szüreti mulatságok hangulatát idézve. Amikor a baki hagyományokat gyűjtöttük, Tóth Pista, Kovács Lajos és Balogh Kálmánné Erzsi néni meséltek és táncolták el nekünk a régi lépéseket. Az ő táncuk nyomán készült a mostani koreográfia is. Büszkék vagyunk rá, hogy saját falunk hagyományát mutathattuk meg a nap fináléjaként úgy, hogy az együttes apraja nagyja színpadra lépett - mesélte a jubileumi műsor zárásáról Baloghné Bacsa Ibolya.

A 35 éve Baki Pántlika Néptáncegyüttes szombati ünnepségét népi kirakodóvásár és kézműves foglalkozások, valamint csapatjátékok színesítették.

