1 órája

Az olvasás világnapján hív a könyvtár

Szeptember 8-a az Olvasás világnapja. Ebből az alkalomból a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kvízjátékra invitálja olvasóit és az érdeklődőket.

Mozsár Eszter

Szeptember 8-12 között zajlik a játék, a leadási határidő péntek 12 óra. A nyertesek az Olvasás mestere oklevélben részesülnek. A megfejtők között 3 darab könyvtári csomagot sorsolnak ki.

