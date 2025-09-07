Kvízjáték
19 perce
Az olvasás világnapján hív a könyvtár
Szeptember 8-a az Olvasás világnapja. Ebből az alkalomból a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kvízjátékra invitálja olvasóit és az érdeklődőket.
Szeptember 8-12 között zajlik a játék, a leadási határidő péntek 12 óra. A nyertesek az Olvasás mestere oklevélben részesülnek. A megfejtők között 3 darab könyvtári csomagot sorsolnak ki.
