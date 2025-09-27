Fegyveres váltófutás és elsősegélynyújtás – az Eötvös-iskola nyerte a XVII. Göcsej Harci Túrát

„A versenyt az idei évben is dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja, a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnöke nyitotta meg, köszöntőjében kiemelve, hogy a mintegy két évtizedes múltra visszatekintő rendezvény nagy mértékben járult hozzá a vármegyei kadétképzés sikeréhez. Az elmúlt évek során számtalan fiatal bizonyította leleményességét, fizikai állóképességét és elszántságát ezen az eseményen – miközben játékos formában, mégis komoly tartalommal tanúságot tettek a haza iránti elkötelezettségükről is. A Göcsej Harci Túra a kihívásokon keresztül lelki és közösségi fejlődést is kínál, további célja pedig, hogy az általános iskolás diákok is megtapasztalják, mit jelent fegyelmezetten, csapatban gondolkodni, gyorsan dönteni, és helytállni, akár fizikai, akár szellemi kihívások közepette", hangsúlyozta beszédében a főispán, majd hozzátette: a fiatal generációknak is tisztában kell lennie azzal, hogy a haza bármikor védelemre szorulhat. Nem véletlen, hogy idén a honvédelmi ismeretek oktatása 12 iskolában indult el vármegyénkben, Zalaegerszegen és Nagykanizsán pedig már 4 éve zajlik nagy sikerrel a kadétképzés is.

Az Eötvös-iskola lett az első

A négyfős csapatok az őszi időjárással is dacolva a rendezvénynek helyt adó Csácsbozsoki Arborétumban lelkesen teljesítették a feladatsort, melyben fizikai erőt és ügyességet igénylő akadálypálya és fegyveres váltófutás mellett elsősegélynyújtás, távbecslés, memóriateszt, honvédelmi totó, kirakós feladat és légpuskalövészet is színesítette a diákok élményeit. A megmérettetésen a rajthoz álló hat csapatból a Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola állhatott a dobó legfelső fokára, a második helyen a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola végzett, a bronzérmet pedig a Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai érdemelték ki, tájékoztatott a kormányhivatal.