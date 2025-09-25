Ros hásáná
Az ember teremtésének 5786. évfordulója – A zsidó újévet köszöntötték Zalaegerszegen is (galéria)
Az idei esztendőben szeptember 22-én este köszöntött ránk a zsidó újév, a Ros Hásáná. A kétnapos ünnepen az ember teremtésének 5786. évfordulójára emlékeznek, melynek során megújítják az Örökkévalóval kötött szövetségüket.
Zalaegerszegen is köszöntötték a zsidó újévet.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség kedden tartotta az újévet köszöntő estjét, ahol Bali Zoltán alpolgármester adta át a város üdvözletét. Virágh Judit, a hitközség elnöke köszöntötte az egybegyűlteket közösségi házukban az 5786. zsinagógai év alkalmából. A sófárt Rosenfeld Dániel Imre főkántor szólaltatta meg, s vezette az ünnepi szertartást.
A zsidó újévet köszöntötték ZalaegerszegenFotók: Pezzetta Umberto
