Az ember teremtésének 5786. évfordulója – A zsidó újévet köszöntötték Zalaegerszegen is (galéria)

A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség kedden tartotta az újévet köszöntő estjét, ahol Bali Zoltán alpolgármester adta át a város üdvözletét. Virágh Judit, a hitközség elnöke köszöntötte az egybegyűlteket közösségi házukban az 5786. zsinagógai év alkalmából. A sófárt Rosenfeld Dániel Imre főkántor szólaltatta meg, s vezette az ünnepi szertartást.