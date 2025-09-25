szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+19
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ros hásáná

50 perce

Az ember teremtésének 5786. évfordulója – A zsidó újévet köszöntötték Zalaegerszegen is (galéria)

Címkék#Rosenfeld Dániel Imre#újév#Virágh Judit#Zalaegerszegi Zsidó Hitközség

Az idei esztendőben szeptember 22-én este köszöntött ránk a zsidó újév, a Ros Hásáná. A kétnapos ünnepen az ember teremtésének 5786. évfordulójára emlékeznek, melynek során megújítják az Örökkévalóval kötött szövetségüket.

Zaol.hu
Az ember teremtésének 5786. évfordulója – A zsidó újévet köszöntötték Zalaegerszegen is (galéria)

Zalaegerszegen is köszöntötték a zsidó újévet.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség kedden tartotta az újévet köszöntő estjét, ahol Bali Zoltán alpolgármester adta át a város üdvözletét. Virágh Judit, a hitközség elnöke köszöntötte az egybegyűlteket közösségi házukban az 5786. zsinagógai év alkalmából. A sófárt Rosenfeld Dániel Imre főkántor szólaltatta meg, s vezette az ünnepi szertartást. 

A zsidó újévet köszöntötték Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu