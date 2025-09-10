Sok vagy kevés? Ennyit fizethetünk jövőre az autópálya-matricákért!

A vonatkozó hazai rendelet alapján gyorsforgalmi úthasználati díj, vagyis az autópálya-matricák árának emelése miden évben az augusztusi infláció százalékos mértékéhez kötött. Mivel a Központi Statisztikai Hivatal 4,3 százalékos inflációt állapított meg augusztusra, ezért várhatóan az útdíjak is ennyivel emelkednek.

Az autópálya-matricák az infláció mértékével arányosan drágulnak

Fotó: Gyuricza Ferenc

Mennyibe kerülnek majd a különböző kategóriájú autópálya-matricák?

Az autopalyamatrica.hu oldal – amely a közelmúltban arról adott ki közleményt, hogy a kényelmi díjak eltörlésével egyszerűsödik, illetve olcsóbb lehet az online matrica vásárlás – részletes adatokat is közölt a várható útdíjakról. Számításaik szerint 2026-ban a személyautók egész ország területére érvényes napi matricájáért várhatóan 5.550 forintot kell fizetnünk, a 10 napos országos matrica 6.910 forintra, a havi 11.170 forintra, míg az éves országos matrica 61.760 forintra emelkedhet. A portál számításai szerint a vármegyei éves matricákért – amelyek amúgy a legnépszerűbbek hazánkban – várhatóan 7.190 forintot kell majd fizetniük a személygépkocsik tulajdonosainak, üzemben tartóinak. A motorok után fizetendő összeg az egy és tíz napos, valamint a havi matricák esetén a fentebb említett árak ötven százalékát teszi ki, az éves úthasználati díjért viszont – akár az egész ország területére, akár csak egy vármegyére érvényes az – a motorosoknak is ugyanannyit kell fizetniük. A D2 kategóriába tartozó járművek esetében a napi díj 7890, a tíz napos 10.040, a havi 15.820 forint lesz. Ebben a kategóriában az éves országos matrica 87.650, a vármegyei 14.370 forintba kerül majd.

Most először díjcsökkenés is várható

A weboldal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a hazai gyorsforgalmi úthálózat fizetőssé tétele óta most először díjcsökkentés is várható. 2026-ban az M1-es és M30-as autópályákat érintő forgalomkorlátozások miatt öt vármegye esetében is csupán az eredeti ár töredékébe kerül majd a vármegyei autópálya matrica. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére a jelenleg is zajló munkálatok miatt 2500 forintba kerül majd az úthasználati díj, akkor is, ha a vármegyei matricával nemcsak az M30-as, hanem az M3-as autópálya borsod-abaúj-zempléni szakaszára is felhajthatunk.