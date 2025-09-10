szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyorsforgalmi úthasználati díjak

1 órája

Sok vagy kevés? Ennyit fizethetünk jövőre az autópálya-matricákért!

Címkék#gyorsforgalmi úthálózat#díjfizetés#autópálya#autópálya-matrica#közlekedés

Előzetes kalkulációk jelentek meg kedden azzal kapcsolatban, hogy mennyit kell fizetnünk 2026-ban a gyorsforgalmi úthálózat használatáért. Az autópálya-matricák árának emelése inflációhoz kötött, így viszonylag egyszerű volt elvégezni a számításokat.

Gyuricza Ferenc

A vonatkozó hazai rendelet alapján gyorsforgalmi úthasználati díj, vagyis az autópálya-matricák árának emelése miden évben az augusztusi infláció százalékos mértékéhez kötött. Mivel a Központi Statisztikai Hivatal 4,3 százalékos inflációt állapított meg augusztusra, ezért várhatóan az útdíjak is ennyivel emelkednek.

Az autópálya-matricák az infláció mértékével arányosan drágulnak
Az autópálya-matricák az infláció mértékével arányosan drágulnak
Fotó: Gyuricza Ferenc

Mennyibe kerülnek majd a különböző kategóriájú autópálya-matricák?

Az autopalyamatrica.hu oldal – amely a közelmúltban arról adott ki közleményt, hogy a kényelmi díjak eltörlésével egyszerűsödik, illetve olcsóbb lehet az online matrica vásárlás – részletes adatokat is közölt a várható útdíjakról. Számításaik szerint 2026-ban a személyautók egész ország területére érvényes napi matricájáért várhatóan 5.550 forintot kell fizetnünk, a 10 napos országos matrica 6.910 forintra, a havi 11.170 forintra, míg az éves országos matrica 61.760 forintra emelkedhet. A portál számításai szerint a vármegyei éves matricákért – amelyek amúgy a legnépszerűbbek hazánkban – várhatóan 7.190 forintot kell majd fizetniük a személygépkocsik tulajdonosainak, üzemben tartóinak. A motorok után fizetendő összeg az egy és tíz napos, valamint a havi matricák esetén a fentebb említett árak ötven százalékát teszi ki, az éves úthasználati díjért viszont – akár az egész ország területére, akár csak egy vármegyére érvényes az – a motorosoknak is ugyanannyit kell fizetniük. A D2 kategóriába tartozó járművek esetében a napi díj 7890, a tíz napos 10.040, a havi 15.820 forint lesz. Ebben a kategóriában az éves országos matrica 87.650, a vármegyei 14.370 forintba kerül majd.

Most először díjcsökkenés is várható

A weboldal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a hazai gyorsforgalmi úthálózat fizetőssé tétele óta most először díjcsökkentés is várható. 2026-ban az M1-es és M30-as autópályákat érintő forgalomkorlátozások miatt öt vármegye esetében is csupán az eredeti ár töredékébe kerül majd a vármegyei autópálya matrica. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére a jelenleg is zajló munkálatok miatt 2500 forintba kerül majd az úthasználati díj, akkor is, ha a vármegyei matricával nemcsak az M30-as, hanem az M3-as autópálya borsod-abaúj-zempléni szakaszára is felhajthatunk.

Kombinált úthasználati díj

Az M1-es autópálya most kezdődő, s várhatóan évekig elhúzódó felújítása és kiszélesítése miatt a négy érintett vármegyére – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron – összesen 15 ezer forintos, egész évre szóló kombinált úthasználati díj vásárlására lesz lehetőség.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu