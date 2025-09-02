Jó hír az autósoknak! Ezreket spórolhatnak szeptembertől!

Minderről a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. hivatalos viszonteladó partnere, a magyarországi online autópálya-matrica értékesítésben kiemelt szerepet játszó autopalyamatrica.hu oldal adott ki közleményt. Mint írták: a 2025. évi LVI. törvény alapján szeptember elsejétől már nemcsak a benzinkutakon, hanem az online szolgáltatóknál vásárolt matricák után sem kell külön kényelmi díjat fizetniük a járművek üzemben tartóinak.

Szeptembertől az online autópálya-matrica vásárlás után nem kell kényelmi díjat fizetniük a közlekedőknek

Fotó: Gyuricza Ferenc

Átalakulásra számíthatunk az értékesítésben?

A vonatkozó törvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy az online viszonteladók a vásárlások után ezentúl a szolgáltatótól kapnak a jutalékot, úgynevezett továbbértékesítési díjat, így a vevőket már nem terhelhetik kényelmi díjjal. Az autopalyamatrica.hu oldal szakértői szerint emiatt jelentős átalakulásra lehet számítani a hazai autópálya-matrica értékesítésben, ugyanis vélhetően az eddigieknél többen fogják az egyszerűbb, praktikusabb, kényelmesebb online vásárlást előnyben részesíteni.

Autópálya-matrica vásárlás: lehetőleg csak a hivatalos értékesítő oldalakon

A szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztetik az autósokat, hogy kizárólag hivatalos értékesítő oldalakon vásároljanak, mert lehetnek olyan nem biztonságos weboldalak is, amelyek továbbra is jelentős összegeket számolhatnak fel. Az ajánlott oldalak legkönnyebben arról ismerhetőek fel, hogy a honlapjukon vagy a mobilalkalmazásukban szerepeltetnek egy Nemzeti Mobilfizetési Rendszer Hivatalos Viszonteladó logót.

Ingyenes extra szolgáltatások

Az autopalyamatrica.hu oldal közleménye arra is kitér, hogy a megbízható online platformok között akadnak olyanok is, amelyek a vásárlás és a tájékoztatás mellett további ingyenes extrákat is kínálnak. Vannak olyan viszonteladó partnerek, amelyeknél 0-24 órában működő telefonos ügyfélszolgálat érhető el, rendelkeznek naprakész információkkal a hazai és európai közlekedési változásokról, tudnivalókról, vagy éppen matricatervezőkkel és -kalkulátorokkal állnak az autósok rendelkezésére, de az is előfordul, hogy a közlekedők igényeinek feltérképezése érdekében rendszeresen végeznek felméréseket és kutatásokat. Ezek az extrák már eddig is jelentősen hozzájárultak a gyorsforgalmi közlekedés biztonságosabbá és kényelmesebbé tételéhez.