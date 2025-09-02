1 órája
Jó hír az autósoknak! Ezreket spórolhatnak szeptembertől!
Szolgáltatótól függően eddig akár több ezer forintos plusz költséget jelenthetett az autósok számára, ha online vásárlással fizették meg a hazai gyorsforgalmi úthálózat használatára szóló díjat. Egy törvényi rendelkezést követően szeptember elsejétől a hivatalos értékesítő oldalakon az elektronikus autópálya-matrica megvételekor nem számolnak fel többé kényelmi díjat.
Minderről a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. hivatalos viszonteladó partnere, a magyarországi online autópálya-matrica értékesítésben kiemelt szerepet játszó autopalyamatrica.hu oldal adott ki közleményt. Mint írták: a 2025. évi LVI. törvény alapján szeptember elsejétől már nemcsak a benzinkutakon, hanem az online szolgáltatóknál vásárolt matricák után sem kell külön kényelmi díjat fizetniük a járművek üzemben tartóinak.
Átalakulásra számíthatunk az értékesítésben?
A vonatkozó törvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy az online viszonteladók a vásárlások után ezentúl a szolgáltatótól kapnak a jutalékot, úgynevezett továbbértékesítési díjat, így a vevőket már nem terhelhetik kényelmi díjjal. Az autopalyamatrica.hu oldal szakértői szerint emiatt jelentős átalakulásra lehet számítani a hazai autópálya-matrica értékesítésben, ugyanis vélhetően az eddigieknél többen fogják az egyszerűbb, praktikusabb, kényelmesebb online vásárlást előnyben részesíteni.
Autópálya-matrica vásárlás: lehetőleg csak a hivatalos értékesítő oldalakon
A szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztetik az autósokat, hogy kizárólag hivatalos értékesítő oldalakon vásároljanak, mert lehetnek olyan nem biztonságos weboldalak is, amelyek továbbra is jelentős összegeket számolhatnak fel. Az ajánlott oldalak legkönnyebben arról ismerhetőek fel, hogy a honlapjukon vagy a mobilalkalmazásukban szerepeltetnek egy Nemzeti Mobilfizetési Rendszer Hivatalos Viszonteladó logót.
Ingyenes extra szolgáltatások
Az autopalyamatrica.hu oldal közleménye arra is kitér, hogy a megbízható online platformok között akadnak olyanok is, amelyek a vásárlás és a tájékoztatás mellett további ingyenes extrákat is kínálnak. Vannak olyan viszonteladó partnerek, amelyeknél 0-24 órában működő telefonos ügyfélszolgálat érhető el, rendelkeznek naprakész információkkal a hazai és európai közlekedési változásokról, tudnivalókról, vagy éppen matricatervezőkkel és -kalkulátorokkal állnak az autósok rendelkezésére, de az is előfordul, hogy a közlekedők igényeinek feltérképezése érdekében rendszeresen végeznek felméréseket és kutatásokat. Ezek az extrák már eddig is jelentősen hozzájárultak a gyorsforgalmi közlekedés biztonságosabbá és kényelmesebbé tételéhez.
Visszaszorulóban a benzinkutas értékesítés
A szakportál felmérései szerint évről évre annak ellenére szorul vissza a benzinkutas értékesítés, hogy a fizikai vásárlásnál eddig sem volt kényelmi díj. A tévesztések nagyobb aránya miatt azonban ott magasabb a büntetések kockázata is, például az elírt rendszámok és dátumok, vagy az elveszett, megrongálódott nyugták miatt. Ezzel szemben a digitálisan kapott számlát és a matrica érvényességét visszaigazoló e-mailt könnyű visszakeresni, valamint online vásárlásnál elkerülhető a sorban állás is. Mindezek az előnyök – és az egyéb plusz szolgáltatások – szeptember 1-től az autósok számára már díjmentesen elérhetőek.