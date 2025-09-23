szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Autómentes nap

Kanizsán így tanítják biztonságra a fiatalokat (galéria, videó)

Hétfőn az egész délelőttöt felölelő programot szervezett a kanizsai önkormányzat az Erzsébet térre, ahol az Európai Mobilitási Hét keretein belül autómentes napot tartottak. Az óvodás és általános iskolás korú gyerekeket aszfaltrajtzverseny, kvízek, tesztek, szimulátorok várták, az autómentes nap zárásaként pedig kerékpáros felvonulás indult az Eötvös térre.

Pásztor András
Kanizsán így tanítják biztonságra a fiatalokat (galéria, videó)

Fotó: Szakony Attila

Miközben az autómentes nap már több mint egy évtizede arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy egészségesebb, olykor pedig gyorsabb és könnyebb is gyalogosan vagy kerékpárral közlekedni a városban, addig a magyar valóság az, hogy már iskolába és iskolából is autóval hozzák-viszik a gyerekeket a szülők. Ha ebből a szemszögből vizsgáljuk az autómentes közlekedés népszerűsítését célzó programot, akkor kijelentető, hogy jottányit sem léptünk előre. Ha viszont arról az oldalról közelítünk, hogy mennyi fiatalt mozgat meg egy ilyen rendezvény, akkor már optimistábban tekinthetünk a jövőbe, hiszen a hétfői autómentes napon is több száz fiatal vett részt a programokon.

autómentes nap
Kanizsán közös tornával indult az autómentes nap.   Fotó: Szakony Attila

Autómentes nap az egészség jegyében

Az Erzsébet téren több állomást is kialakítottak a szervezők, a Zenepavilon előtt közös tornával kezdődött a program, majd a fiatalok kerékpáros akadálypályán próbálhatták ki ügyességüket, a részeg-szemüveg segítségével megtapasztalhatták, milyen koordinációs problémákat okoz az túlzott alkoholfogyasztás, de a legnagyobb tetszést azok a trükkös biciklik aratták, amelyeket vagy hátrafelé kellett tekerni az előrehaladáshoz, vagy ellentétesen kellett kormányozni.

Az autómentes nap programjai közül a legnagyobb tetszést a trükkös biciklik aratták.   Fotó: Szakony Attila

Drasztikusan emelkedik a közúti balesetek száma

A programhoz a Magyar Autóklub és a rendőrség is csatlakozott, melynek képviselői a közúti balesetek drasztikus emelkedésére hívták fel a figyelmet, illetve arra is, hogy a manapság népszerű elektromos rollerek esetében is elengedhetetlen a védőfelszerelés, a bukósisak például súlyos sérülésektől óvhatja meg a fiatalokat.

Autómentes nap Nagykanizsán

Fotók: Szakony Attila

 

