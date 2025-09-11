1 órája
Ekkor nem fog folyni a csapból a víz a Balaton-parti településen
Fontos tudnivaló a gyenesdiási lakosok számára: 2025. szeptember 19-én, pénteken reggel 9 és délután 3 óra között a település ivóvízhálózatán rekonstrukciós munkálatokat végez a szolgáltató, így átmeneti vízhiány várható.
Átmeneti vízhiány Gyenesdiáson szeptember 19-én
A korszerűsítés ideje alatt nyomáscsökkenésre és átmeneti szolgáltatáskiesésre lehet számítani a következő utcákban:
- Forrás utca
- Margaréta utca
- Ibolya utca
- Kossuth utca
- Mandulás utca
- Jókai utca
- Szent Ilona utca
- Csokonai utca
A munkálatok célja, hogy a jövőben még biztonságosabb és megbízhatóbb legyen a vízellátás. Bár a pénteki nap néhány órája kényelmetlenséget okozhat, a beruházás hosszú távon a település minden lakójának érdekeit szolgálja.
További információ kérhető a DRV-infovonal hibafelvevő szolgálatán, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.