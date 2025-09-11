szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

20°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízhiány

1 órája

Ekkor nem fog folyni a csapból a víz a Balaton-parti településen

Címkék#Gyenesdiás#DRV Zrt.#vízhiány

Mészáros Annarózsa

Fontos tudnivaló a gyenesdiási lakosok számára: 2025. szeptember 19-én, pénteken reggel 9 és délután 3 óra között a település ivóvízhálózatán rekonstrukciós munkálatokat végez a szolgáltató, így átmeneti vízhiány várható.

Átmeneti vízhiány Gyenesdiáson
Átmeneti vízhiány Gyenesdiáson
Forrás: Gyenesdiás Önkormányzata

Átmeneti vízhiány Gyenesdiáson szeptember 19-én

A korszerűsítés ideje alatt nyomáscsökkenésre és átmeneti szolgáltatáskiesésre lehet számítani a következő utcákban:

  • Forrás utca
  • Margaréta utca
  • Ibolya utca
  • Kossuth utca
  • Mandulás utca
  • Jókai utca
  • Szent Ilona utca
  • Csokonai utca

A munkálatok célja, hogy a jövőben még biztonságosabb és megbízhatóbb legyen a vízellátás. Bár a pénteki nap néhány órája kényelmetlenséget okozhat, a beruházás hosszú távon a település minden lakójának érdekeit szolgálja.

További információ kérhető a DRV-infovonal hibafelvevő szolgálatán, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu