Karbantartási munkálatok

5 órája

Erre készüljön! Vízhiány lehet több zalai településen is a jövő héten

A biztonságos ivóvízellátás érdekében hálózatöblítést végez szolgáltatási területének egy részén az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. A karbantartási munkálatok miatt átmenti ideig tartó vízhiány léphet fel, de nyomáscsökkenésre és megváltozott vízminőségre is számítaniuk kell az érintett fogyasztóknak.

Gyuricza Ferenc

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. az előre tervezett munkálatokról közleményben számolt be. Mint írták, hétfőn Gellénháza, kedden Nagylengyel és Ormándlak, szerdán Lickóvadamos és Iborfia, csütörtökön Petrikeresztúr és Gombosszeg területén dolgoznak. Ezeken a településeken 8 és 15 óra között fordulhat elő átmeneti ideig tartó vízhiány, nyomáscsökkenés vagy megváltozott vízminőség. A szolgáltató munkatársai emellett hétfőn Pusztaszentlászló, kedden Söjtör, míg szerdán Bak vízellátó rendszerén is dolgoznak, utóbbi munkálatoknál időpontot azonban nem jelöltek meg.

Karbantartási munkálatok miatt átmeneti ideig tartó vízhiány fordulhat elő több zalai településen is
Karbantartási munkálatok miatt átmeneti ideig tartó vízhiány fordulhat elő több zalai településen is
Forrás: Pixabay

 

 

