5 órája
Erre készüljön! Vízhiány lehet több zalai településen is a jövő héten
A biztonságos ivóvízellátás érdekében hálózatöblítést végez szolgáltatási területének egy részén az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. A karbantartási munkálatok miatt átmenti ideig tartó vízhiány léphet fel, de nyomáscsökkenésre és megváltozott vízminőségre is számítaniuk kell az érintett fogyasztóknak.
Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. az előre tervezett munkálatokról közleményben számolt be. Mint írták, hétfőn Gellénháza, kedden Nagylengyel és Ormándlak, szerdán Lickóvadamos és Iborfia, csütörtökön Petrikeresztúr és Gombosszeg területén dolgoznak. Ezeken a településeken 8 és 15 óra között fordulhat elő átmeneti ideig tartó vízhiány, nyomáscsökkenés vagy megváltozott vízminőség. A szolgáltató munkatársai emellett hétfőn Pusztaszentlászló, kedden Söjtör, míg szerdán Bak vízellátó rendszerén is dolgoznak, utóbbi munkálatoknál időpontot azonban nem jelöltek meg.