Erre készüljön! Vízhiány lehet több zalai településen is a jövő héten

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. az előre tervezett munkálatokról közleményben számolt be. Mint írták, hétfőn Gellénháza, kedden Nagylengyel és Ormándlak, szerdán Lickóvadamos és Iborfia, csütörtökön Petrikeresztúr és Gombosszeg területén dolgoznak. Ezeken a településeken 8 és 15 óra között fordulhat elő átmeneti ideig tartó vízhiány, nyomáscsökkenés vagy megváltozott vízminőség. A szolgáltató munkatársai emellett hétfőn Pusztaszentlászló, kedden Söjtör, míg szerdán Bak vízellátó rendszerén is dolgoznak, utóbbi munkálatoknál időpontot azonban nem jelöltek meg.

Karbantartási munkálatok miatt átmeneti ideig tartó vízhiány fordulhat elő több zalai településen is

Forrás: Pixabay