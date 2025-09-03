szeptember 3., szerda

Rajzás

51 perce

Árvaszúnyog-invázió! Most már sehol nem lehetsz biztonságban (galéria)

Nyáron főként a siófokiak, illetve az ott pihenők életét keserítették meg az árvaszúnyogok, de a őszi invázió már nem kerüli el Zalát sem. Ezek a rovarok nem csípnek, de "cserébe" rengetegen vannak, és nagyon kellemetlenek.

Zaol.hu

Az invázió szinte megbénítja a mindennapi életet. Ezek a repülő szörnyek óriási rajokban támadnak, pörögnek és gyakorlatilag levegőt sem lehet venni a közelükben. A sárga póló erősen nem javallott, mint ahogyan az esti lámpafény sem. 

Árvaszúnyog invázió

Fotók: Pezzetta Umberto

 

