Rajzás 51 perce

Árvaszúnyog-invázió! Most már sehol nem lehetsz biztonságban (galéria)

Nyáron főként a siófokiak, illetve az ott pihenők életét keserítették meg az árvaszúnyogok, de a őszi invázió már nem kerüli el Zalát sem. Ezek a rovarok nem csípnek, de "cserébe" rengetegen vannak, és nagyon kellemetlenek.

Az invázió szinte megbénítja a mindennapi életet. Ezek a repülő szörnyek óriási rajokban támadnak, pörögnek – és gyakorlatilag levegőt sem lehet venni a közelükben. A sárga póló erősen nem javallott, mint ahogyan az esti lámpafény sem.

Árvaszúnyog invázió Fotók: Pezzetta Umberto

