Konferencia a szőlőgyilkos miatt: összefogással védekeznek a borászok

A magyar szőlőültetvényeket ma egy alattomos kórokozó, az aranyszínű sárgaság fitoplazma fenyegeti, amely az elmúlt években a borászok és szőlősgazdák egyik legnagyobb rémálmává vált. A betegség gyorsan terjed, jelentős terméskiesést okoz, sőt sok esetben a tőkék pusztulásához vezet. Nem csoda tehát, hogy a szakma összefogásra kényszerül – hiszen a szőlő egészsége a bor jövőjét határozza meg.

Az aranyszínű sárgaság fitoplazma egyre súlyosabb veszélyt jelent az ültetvényekre, amely ellen csak összefogással és tudatos védekezéssel lehet eredményesen fellépni

Forrás: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Két nap a tudásért és a megoldásokért az aranyszínű sárgaság fitoplazma árnyékában

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a Szőlő Fitoplazma Csoport – Tarsoly Róbert zalai borász kezdeményezésére – kétnapos szakmai konferenciát szervez 2025. szeptember 23–24-én Zalaszentgróton, a Fiáker Vendéglőben.

A rendezvény célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a betegség természetéről, a védekezési lehetőségekről és a gyakorlati tapasztalatokról. A program mindkét napon azonos lesz, így több szakembernek is lehetősége nyílik részt venni az eseményen.

Előadások szakértőktől

A konferencián neves előadók osztják meg tudásukat:

Szabó Béla, a Kormányhivatal növényvédelmi osztályvezetője a járványdinamika és a felderítési tapasztalatok hatósági oldaláról beszél.

Zsolnai Balázs növényvédelmi zoológus a kabócavektorokról tart előadást, amelyek kulcsszerepet játszanak a betegség terjesztésében.

A Szőlő Fitoplazma Szőlész Csoport gyakorlati tapasztalatokat, eredményeket és buktatókat oszt meg termelői és növényvédős szemmel.

Részvétel és regisztráció

A konferencia ingyenes, de előzetes online regisztrációhoz kötött. Mivel naponta maximum 45 fő vehet részt, érdemes mielőbb jelentkezni:

Program: https://djrowwfyvvz5i.cloudfront.net/.../aranyszinu...

Online regisztráció: https://hntrendezveny.wufoo.com/forms/mwhlsdn0ras27p/

Azok sem maradnak le, akik nem tudnak személyesen jelen lenni: az előadásokat a HNT YouTube-csatornáján is közzéteszik.

Közös ügy a magyar bor jövőjéért

Ez a rendezvény nem csupán konferencia, hanem találkozási pont is, ahol a borászok, szőlősgazdák és növényvédelmi szakemberek együtt keresnek megoldásokat egy közös problémára. A tapasztalatcsere, a tudásmegosztás és az összefogás mind azt szolgálja, hogy a magyar szőlő- és borágazat jövője biztonságban legyen.