Aszalj szilvát, hallgass orgonamuzsikát, majd másnap egyél finom mangalicahúst!

Ezen a hétvégén is folytatódnak a Göcseji Dombérozó őszi programjai. Az Aranyló Göcsej szervezői szeptember 27-én, szombaton Csonkahegyháton az Aszalka Portára invitálják az érdeklődőket. Reggel 9 és este 7 óra között tekinthetik meg azt a munkafolyamatot, amely során az aszalványok egy hagyományos fatüzelésű aszalóban készülnek.

Mozsár Eszter
Az Aszalka Portán kemencében készülnek a finom aszalványok, így akár a szilva mellett az alma.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Szombaton este a szomszéd településen, Németfaluban 18 óra 30 perckor Ádám Balázs orgonaművész szólaltatja meg a templom orgonáját, Szoboszlay Etelka hegedűművész finom, lírai hangzásával kísérve. A helyszínen becsületkassza, zárt adományláda működik, az estet a Németfalu Orgona és Klasszikus Hangversenyekért Alapítvány szervezi. Másnap, szeptember 28-án 10-14 óra között a Pipahegyi Termelői Piac árusai kínálják portékáikat, s kovászos kenyér, friss pogácsa, mangalica finomságok, liofilizált különlegességek, mézek, lekvárok, kecske- és tehénsajtok, ropogós zöldségek s édes gyümölcsök kaphatók. 



 



 


 

