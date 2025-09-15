szeptember 15., hétfő

Sparhelt és stelázsi: ha lelassítanál, téged is vár az Aranyló Göcsej – Íme a jobbnál jobb őszi kínálat!

Címkék#Göcseji Dombérozó#program#hagyomány#Aranyló Göcsej

Elkezdődött és novemberig tart a Göcseji Dombérozó őszi kínálata. Az Aranyló Göcsej programjai során ismét nyitott porták, szőlőhegyek és pincék, kulturális események, no és finom gasztronómiai kincsek várják az érdeklődőket. S ne feledjék, ezúttal is küldjék el fotóikat, szépirodalmi műveiket a szervezőknek.

Mozsár Eszter
Sparhelt és stelázsi: ha lelassítanál, téged is vár az Aranyló Göcsej – Íme a jobbnál jobb őszi kínálat!

Az Aranyló Göcsej programjai során a helyi termelők is bemutatkoznak.

Forrás: Göcseji Dombérozó/Szeretünk Zala

Zala vármegye legnagyobb kulturális és közösségi rendezvénye, a Göcseji Dombérozó nyári szellemiségében valósul meg, ami azt jelenti, hogy „emberi léptékű találkozásokkal, a fenntartható lassúság élményével és a göcseji vendégszeretet bensőséges közegével” találkozhat a résztvevő. Az Aranyló Göcsej programjai között a régmúltat felidézve sparhelten és kemencében készülnek a hagyományos göcseji ételek, a stelázsi polcain befőttek, aszalványok és friss termények sorakoznak. A szüreti felvonulások zenével, tánccal és rigmusokkal idézik fel a régi hagyományokat, a termelői piacokon helyi ízek várják a látogatókat, az aszalónapok pedig bepillantást engednek a gyümölcsök feldolgozásának titkaiba. A szüreti hangulatot tovább fokozza a kiviszüret Kustánszegen, amely igazi különlegességnek számít, írja az Aranyló Göcsej csapata szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményében. 

Aranyló Göcsej programjai
Az Aranyló Göcsej programjai során az Aszalka Porta is várja az érdeklődőket. Legközelebb szeptember 27-én tudhatunk meg többet a szilvaaszalásról. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Az Aranyló Göcsej programjai Zalalövőn is várnak

A Göcseji Skanzen és a Göcseji Múzeum négy alkalommal mutatja be a szőlőhegyek hagyományait, a présházak, a szüret és a közösségi élet régi mindennapjait, hogy a látogatók átélhessék a zalai “hegyek” hangulatát, így például a héten, szeptember 16-án, kedden 15 órakor várják az érdeklődőket először. Az idei évben a nyári dombérozáshoz először csatlakozott Zalalövő, a város az Aranyló Göcsejben is több hétvégén kínál programokat: kézműves foglalkozásra várják a gyerekeket és a felnőtteket, a falusi vendégasztal keretében házi készítésű finomságokat - többek között buktát és kemencés csülköt - kóstolhatnak, valamint a már hagyományos Zalai Murcifesztivál sem marad el. Zalalövőn a héten szeptember 19-20-21-én a Berkenyés Kuckó várja kézműves foglalkozásokkal az érdeklődőket. Szeptember 20-án, szombaton a Nagylengyeli Termelői Piac és Kézműves Vásárra látogathatunk 9-12 óra között. Ugyancsak szombaton 11 órakor kezdődik a VIII. Pálfiszegi Szüreti Felvonulás. Szombaton 12 órakor a Derékszegi Zöld Túra indul a Barlahida Tópart mellől. 

Az Aranyló Göcsej programjai folyamatosan bővülnek, és idén először a dombérozás nemcsak nyáron és ősszel, hanem télen és jövő tavasszal is kínál majd programokat. A szervezők már most készülnek a fontos jubileumra, 2026 nyarán ugyanis a X. Göcseji Dombérozóra várják a látogatókat. A Göcseji Dombérozó ideje alatt elindított fotó- és szépirodalmi pályázatra továbbra is várják az alkotásokat, valamint a túrázók a kincskereső és a geocaching vándorládákat kereshetik fel ősszel is. A pályázatokra és a kísérő programokban való részvételre szeptember 30-ig van lehetőség. Részletes program a www.gocsejidomberozo.hu oldalon és a FB- és Instagram-oldalon található. 

 

